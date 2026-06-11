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YouTubeチャンネル「ASAKICHI ⌘ 空ものちゃんねる」が、「【今までの概念を覆す！謎のベールに包まれた世界初の360度ドローン!!】ドローンマニアによるANTIGRAVITY A1製品紹介＆飛行レビュー！！一緒に謎のベールを剥がそう！！」と題した動画を公開した。



動画では、ASAKICHIが世界初となる360度ドローン「ANTIGRAVITY A1」の製品紹介と飛行レビューを行い、その全く新しい飛行体験を絶賛している。



同機は、機体に360度カメラが搭載されており、飛行後に専用ソフトを使って自由にアングルを編集できる点が最大の特徴だ。



ASAKICHIは「今までのドローンの概念とはまったく別物」「そもそも映像の作り方から全然違う」と説明。

機体は基本的に前進しかできず、横移動や後退ができない点にも言及しつつ、それでも多彩な画角の映像が撮れることに驚きを示した。



動画の後半では、実際に屋外で飛行テストを実施。

「フリーモーションモード」や「FPVモード」を試し、「浮いている感じ」「立って周りを見渡してる感がすごい」と独自の浮遊感をレポートした。



さらに、仮想のドラゴンや飛行機に乗っているような視点が楽しめる「バーチャルコックピット」機能も体験。

専用ゴーグルの外側にも映像が映し出される機能とあわせて、「周りの人を巻き込んでみんなで楽しめる」と独自の魅力を力説した。



最後にASAKICHIは、従来のドローンとは異なるエンターテインメント性を高く評価し、「遊覧体験みたい」「自由度の高い映像を作る楽しさがある」と結論付けた。



単なる空撮ツールを超えた新しい飛行体験を求めるユーザーにとって、ANTIGRAVITY A1は有力な選択肢となりそうだ。