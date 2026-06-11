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　伝統・定番ものや、ご当地もの、進化系まで…あられ・せんべい・おかきといった“和の焼き菓子”に特化したイベントが１０日、阪急うめだ本店（９階催場）でスタート。

　約80ブランド・500種類が大集結し、会場では焼きたて＆揚げたても味わえます。

　静岡県駿河湾産の桜えびを使用したせんべい、桂新堂「焼きたて生桜えび煎餅」（550円 各日販売予定数350）のお味は…

　（MBS河西美帆アナウンサー）
　「塩や砂糖で味付けされていないので、桜えび本来の味がギュッと詰まっています」

　会場には、「ネオをかき」と呼ばれる新感覚のものも…

　▼志満秀「クアトロえびチーズ」（11188円）
　見た目もカラフル、中には濃厚なチーズやはちみつなどをサンドした海老せんべい。

　▼きりのさかby中央軒煎餅「ディップするおかきアソート とうもろこし×トマトサルサ 桜エビ×レモンタルタル」（おかき・ソース2袋972円）
　チリソースやタルタルソースがセットになっていて、ソースにディップして食べるおかき。

　▼ぼんち「味あわせ 醤油薫る塩バター味」（301円）※阪急うめだ本店先行販売
　大阪のソウルスナック「ぼんち揚げ」は新しい醤油薫るバター塩味が先行販売されています。

　会場のイートインコーナー「をかきカフェ」では、お好みのおかきやせんべいとソフトクリームを組み合わせた「カスタムおかきソフト 塩キャラメル・黒胡椒・柚子胡椒・カレー味」（648円）が味わえるほか…

　チーズのおかきがのったパフェ「をかきグラスパフェ フロマージュバニラレモン」（1201円）も。

　（MBS河西美帆アナウンサー）
　「おかき自体にしょっぱさとチーズの濃厚さがあるので、甘いバニラソフトクリームがすごくマッチしています」　

　（スペシャリティコンテンツ開発推進部　澤田有里さん）
　「朝一番からお客さまに来ていただいているので、すごく期待できるかなと」
　「もともと高い年齢層にうけるお菓子だと思いますが、若い方をターゲットに見た目も可愛いパッケージにして、ちょっとしたパーティーや女子会で持ち寄って楽しんでいただければ」

　阪急うめだ本店の「あられ、せんべい、いとをかき。」は、6月15日（月）まで開催中です。