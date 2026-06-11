伝統・定番ものや、ご当地もの、進化系まで…あられ・せんべい・おかきといった“和の焼き菓子”に特化したイベントが１０日、阪急うめだ本店（９階催場）でスタート。

約80ブランド・500種類が大集結し、会場では焼きたて＆揚げたても味わえます。

静岡県駿河湾産の桜えびを使用したせんべい、桂新堂「焼きたて生桜えび煎餅」（550円 各日販売予定数350）のお味は…

（MBS河西美帆アナウンサー）

「塩や砂糖で味付けされていないので、桜えび本来の味がギュッと詰まっています」

会場には、「ネオをかき」と呼ばれる新感覚のものも…

▼志満秀「クアトロえびチーズ」（1箱1188円）

見た目もカラフル、中には濃厚なチーズやはちみつなどをサンドした海老せんべい。

▼きりのさかby中央軒煎餅「ディップするおかきアソート とうもろこし×トマトサルサ 桜エビ×レモンタルタル」（おかき・ソース2袋972円）

チリソースやタルタルソースがセットになっていて、ソースにディップして食べるおかき。

▼ぼんち「味あわせ 醤油薫る塩バター味」（301円）※阪急うめだ本店先行販売

大阪のソウルスナック「ぼんち揚げ」は新しい醤油薫るバター塩味が先行販売されています。

会場のイートインコーナー「をかきカフェ」では、お好みのおかきやせんべいとソフトクリームを組み合わせた「カスタムおかきソフト 塩キャラメル・黒胡椒・柚子胡椒・カレー味」（648円）が味わえるほか…

チーズのおかきがのったパフェ「をかきグラスパフェ フロマージュバニラレモン」（1201円）も。

（MBS河西美帆アナウンサー）

「おかき自体にしょっぱさとチーズの濃厚さがあるので、甘いバニラソフトクリームがすごくマッチしています」

（スペシャリティコンテンツ開発推進部 澤田有里さん）

「朝一番からお客さまに来ていただいているので、すごく期待できるかなと」

「もともと高い年齢層にうけるお菓子だと思いますが、若い方をターゲットに見た目も可愛いパッケージにして、ちょっとしたパーティーや女子会で持ち寄って楽しんでいただければ」

阪急うめだ本店の「あられ、せんべい、いとをかき。」は、6月15日（月）まで開催中です。