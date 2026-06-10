【アルカナディア エンゲージフェス2026】 開催日：8月29日 時間：10時～18時30分 最終入場：18時予定 会場：品川 ザ・グランドホール 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー3階 入場料：無料

コトブキヤは、同社が展開する「アルカナディア」初のオンリーイベント「アルカナディア エンゲージフェス2026」が8月29日に開催する。

本イベントでは、これまでの「アルカナディア」シリーズプラモデルの一挙展示をはじめ、会場限定の商品販売やコトブキヤくじの先行販売も実施予定。

さらに、会場内のホールではアニメなどの最新情報をお届けするスター時も実施される。その他、アルカナディアASMRの視聴コーナーやゲーム「アルカナディア-Gleam Gatheres-（グリーム・ギャザラーズ）」の試遊コーナーなども実施。

さらに、ユーザーのディアーズやゼノアルマを専門カメラマンと撮影できる撮影コーナーなども設営を予定している。

第1部 TVアニメ「アルカナディア」トークステージ

・時間：13時～14時 予定

・出演： ばーちー（「アルカナディア」プロデューサー）

本渡楓（ルミティア役）

神粼桃伽（ギィ役）

・現地観覧の抽選について

Livepocketにて事前抽選を実施

【抽選申し込み受付期間】

6月11日12時～6月19日12時

【当落発表】

6月下旬

申し込みURL：https://livepocket.jp/e/ys56t

※座席に余裕がある場合には二次抽選、先着受付を行なう場合がございます。

第二部 「アルカナディア」トークステージ@エンゲージフェス2026

・時間：15時～17時 予定

・出演： ばーちー（「アルカナディア」プロデューサー）

本渡楓（ルミティア役）

神粼桃伽（ギィ役）

・現地観覧の抽選について

Livepocketにて事前抽選を実施

【抽選申し込み受付期間】

6月11日12時～6月19日12時

【当落発表】

6月下旬

申し込みURL：https://livepocket.jp/e/vrg-p

※座席に余裕がある場合には二次抽選、先着受付を行なう場合がございます。

コトブキヤくじ「アルカナディア」第二弾

コトブキヤくじ「アルカナディア」第二弾をイベント会場にて先行販売を予定。

賞品ラインナップや販売方法については後日発表を予定している。

ガイアノーツ「アルカナディア カラーシリーズ」限定カラー

ガイアノーツ「アルカナディア カラーシリーズ」の限定カラーをエンゲージフェス2026会場限定で販売する。

カラーは「メタリックブルー」で、「ヴェルルッタ」、「ルミティア ReACT-A」の濃紺装甲色をメタリックカラーに変更したカラーとなっている。また、会場では「アルカナディア カラーシリーズ」第1弾、第2弾も販売を予定している。

※在庫がある場合に限り、後日販売を行なう可能性があります。

撮影ブース

コトブキヤの製品画像撮影を長年担当している公式カメラマン「久保田 憲」氏完全監修の撮影エリアを会場に設置。エリア内には全3種の撮影スペースを展開する。

撮影ブース実施時間

2026年8月29日12時～18時

※イベント会場とは異なりますのでご注意ください。

アルカナディアイメージカット再現スペース（完全予約制※事前抽選）

アルカナディアのイメージカットを再現できるコーナー。撮影当時の環境を可能な限り再現し、お持ちのプラモデルを久保田氏が撮影。

撮影セットは、「グランデスケール ルミティア」の宣材撮影で実際にしようされたクリスタル洞窟と「ソフィエラ」で使用された月夜のジオラマを用意し、時間帯によってセットチェンジを行なう。

※本ブースの撮影は完全予約制です。事前抽選に当選された方のみご参加いただけます。

※第1部：グランデスケール ルミティアの撮影で使用したクリスタル洞窟ジオラマ

※第2部：ソフィエラの撮影で使用した月夜ジオラマ

タイムテーブル

第1部【クリスタル洞窟】：計8組

12時～12時15分、12時20分～12時35分、12時40分～12時55分、13時～13時15分、13時35分～13時50分、13時55分～14時10分、14時15分～14時30分、14時35分～14時50分

第2部：【月夜】；計6組

15時45分～16時、16時5分～16時20分、16時25分～16時40分、17時～17時15分、17時20分～17時35分、17時40分～17時55分

ジオラマ撮影スペース

コトブキヤの製品ページ画像で使用されているセットを再現。ライティングを含む機材のセッティングは久保田氏が監修。普段のSNSや製品ページでアルカナディア製品画像を見てくださっている方には馴染のあるセットを準備いたします。

フリー撮影スペース

入れ替え自由。背景や小物を数種類容姿され、お手持ちのスマートフォンやカメラで、シーンに合わせた撮影体験が可能。

アルカナディアのプラモデルはもちろん、会場で入手したグッズや、アルカナディア以外のコトブキヤオリジナルIPプラモデルでの撮影も歓迎。

アルカナディアASMR試聴コーナー

大好評につき第3弾の発売が決定している「アルカナディアASMR」の試聴コーナーを展開。関連展示も実施予定。

ゲーム「アルカナディア-Gleam gatherers-（グリーム・ギャザラーズ）」試遊コーナー

ゲーム「アルカナディア-Gleam gatherers-（グリーム・ギャザラーズ）」をひと足先に試遊いただけるコーナーを設置。

(C) KOTOBUKIYA

(C)KOTOBUKIYA / ARCANADEA Project

(C)KOTOBUKIYA/ARCANADEA Game Project