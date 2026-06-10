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YouTuberのYamatoStyleが、「東京ディズニーランド 2026.5.20の様子 Vol.2 | Today’s Tokyo Disneyland on May 20, 2026 : Part 2」と題した動画を公開した。2026年5月20日の東京ディズニーランドの混雑状況や、パーク内のフード、パレードの場所取り事情など、リアルな現地の様子をリポートしている。



動画の中盤では、アドベンチャーランドの「スクウィーザーズ・トロピカル・ジュースバー」にて「マンゴーサンデー」を注文。フリーズマンゴーや大きな果肉がたっぷりと入っていることに驚き、「甘酸っぱくて美味しい」「びっくりするほど果肉たっぷり!!」と絶賛し、暑い日におすすめのスイーツとして紹介した。また、キャストの案内で水を使って地面にミッキーとミニーのシェイプを描くアート作りも体験し、パークならではのひとときを楽しんだ。



その後、パレード「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」の開始1時間前の場所取り状況を確認。プラザ周辺はまだ最前列に空きがあったものの、ウエスタンランド周辺はすでに多くのゲストで賑わっていた。YamatoStyleは奇跡的にミッキーのフロート停止位置付近の立ち見最前列を確保し、華やかなパレードの様子をカメラに収めた。パレード後はクリッターカントリーの「グランマ・サラのキッチン」へ足を運び、オムライスやハンバーグなどが乗った「スペシャルセット」を実食。ピーク時間を避けたことで店内は空いており、「想像以上に美味しかった」と満足げに語った。



各アトラクションや飲食店の混雑状況、時間をずらしたレストランの活用法など、これからパークを訪れる人にとって非常に参考になる情報が満載の動画となっている。