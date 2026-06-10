欲望と暴力が渦巻く歌舞伎町の一等地にたたずむ、通称「ヤクザマンション」。かつて闇金や組事務所がひしめく異様な空間に、何も知らずに幼い子供3人を連れて入居したのが元SM女王のミクさん。

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隣室から響く女の悲鳴、ポストに届く「殺す」のメッセージ――。狂気とバイオレンスに満ちた記憶を、作家・本橋信宏氏の文庫『歌舞伎町アンダーグラウンド』（新潮社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



写真はイメージ ©getty

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衝撃！ ヤクザだらけのマンション

「あそこに住んでたんです。ちょうど女王様やってるとき」

ミクが歌舞伎町のヤクザマンションに住んでいたころを証言する。

今年40代半ばになるミクは実年齢より10歳以上若く見える。以前はSMの女王様だった。

欲望に忠実に生きてきた女は、細胞も活性化するのだろう。

歌舞伎町の名所ともいえる俗称ヤクザマンションは、大通りに面して建つ大手不動産会社の賃貸マンションである。

新宿駅にも近く、アクセスもいいので、事務所に使用したり、歌舞伎町で働く人々の住居としても重宝されてきた。

気づくとマンションは、ヤクザの組事務所、組員や歌舞伎町のキャバ嬢・ヘルス嬢の住居、交際クラブ事務所、闇金事務所、といった歌舞伎町を象徴する人々の建物と化した。

なかでも強面の男たちの密集度は歌舞伎町一、いや全国一だろう。

ヤクザよりもゴキブリのほうが怖かった

黒いスーツの男たちがマンション階段を取り囲みあたりを警戒するなか、幹線道路に駐めている黒のアルファードに事務所から出てくる組長を迎え入れるのは、日常の光景だ。

マンションの正面の角度のある階段を降りるとき、式典の舞台に立ったようで、組幹部も気分は悪くないだろう。

「部屋を借りたとき、ヤクザマンションだっていうのは知らなかったですけど、住んでいるうちにだんだんわかってきた。最初、ヤクザマンションの裏にも物件があって、2つくらい見にいったんですよ。入ったとたんにゴキブリが走り回っていて、それがいやでヤクザマンションにしたんです」

女王様はヤクザよりゴキブリのほうが怖かったのだ。

「少しして女王様をやめたあと、歌舞伎町のキャバクラで働いたんです。部屋は狭かったですよ。普通のワンルームで20平米くらい。お風呂、トイレ、キッチン。家賃は9万円だったと思うんですけど。プラス水道代とかが入ってくるから、結局高くなって13万とか15万になるときがあって。不動産屋さんに“高い！”って文句いったことがあります。そしたら、入ってる人たちみんなで水道代を割ってるみたいな説明をされた。だから、その値段になるって。家賃下げてくれなかったです」

ほかの部屋は風俗店もあれば、外国人も住んでいたり、様々だった。

「わたしは4階、一番端から3番目の部屋に。そこに子ども3人と住んでました。隣の人が外国人でもうバイオレンスなんです。女の人が殴られてる悲鳴が聞こえてくるの。

警察がきたこともあって。そのあとにだれかが引っ越してきても、またバイオレンスの人が入ってくるんです。それを不動産屋さんにいったんですよ。

そうしたら、『不思議なもので部屋ってそういうのを呼び寄せるんじゃないかなあ』みたいなことをいってましたよ。アハハハ。だからわたしは、あそこをバイオレンス部屋って呼んでました」

住民がかわっても、バイオレンス部屋からは早朝、女の悲鳴が漏れてきた。

ポストに「殺す」のメッセージ

「わたし、よくあんなところに住んでたなぁって、いま思いますね。うち、長女が2、3歳のころ、夜泣きがすごくて、病気なのかなってくらい、毎日夜中に泣くんですよ。

宇津救命丸飲ませたらいいのかなとか心配して、夜中に散歩に行ったりとか近くの花園神社であやしたりしてたんです。うるさすぎて、非常ベルを鳴らされたことがあるんです。真下の人も、うるさいからって、下からドン！ と突きあげてきて。

その人の嫌がらせで、郵便物が盗まれたりとかいろいろされるようになったんです。『殺す』ってポストに入れられたりとか。警察に相談したら、『何か起きるまで動けない』っていわれて。何か起きたら困るから相談してるんじゃない！ しょうがないから、一番下の娘のパパに頼んで、脅しに行ってもらいました」

ミクにはそれぞれ父親の異なる3人の子どもがいる。

〈「ヤクザと付き合っていた」「カネを持ち逃げされたことも」なぜ“父親の異なる”3人の子どもの母親に⋯？ 40代・元SM女王様の「数奇な人生」〉へ続く

（本橋 信宏／Webオリジナル（外部転載））