

『仕事と人生を変える 勝間家電』（勝間和代 著）

「本来は『勝間テクノロジー』という書名が正しいのですが、わかりやすさを優先して『勝間家電』としました。ただ内容の本質的な部分は変わらずで、日進月歩で変化し続ける最新テクノロジーをいかに生活に取り入れるか、それによってどう人生を変えていくかを考える本なんです」（担当編集者の石塚理恵子さん）

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著者は経済、政治からライフハックまで多岐に渡る分野についての膨大な著作で知られ、数々のベストセラーも送り出す勝間和代。

執筆活動だけではなく、講演などさまざまな形で目まぐるしく動き続けているが、その充実した暮らしを支えているのが最新テクノロジーの数々。本書では著者が自腹で試した2000点以上の家電、ガジェット、サービスの中から厳選した最強ツールを開示しているのだが、これがなかなかすさまじい。

外出用の服は購入せずサブスクリプションのレンタルサービスを利用。冬は電熱ベストを着用して、コートなどの重たい上着を着ることによる体力の消耗を軽減。荷物も少しでも重たいものは出先のコンビニから宅配便で送り、なるべく持ち歩かない。スマホは4台持ちして、あらゆるシチュエーションでストレスなく使いこなせる状況を作る。料理はホットクックで自動調理。ジム通いの代わりにVRを使い自宅でトレーニング。温湿度計、二酸化炭素濃度計と加湿器で空気の質を管理する。住む家すらも、自分の生活スタイルに合わせて柔軟に選ぶ。

正直なところ、平凡な人間の感覚からすると「そこまでやるのか！?」と感じる部分も多々ある。しかしながら、そこまで徹底して効率と快適さを追求しているからこそ、圧倒的な量のアウトプットと、充実したプライベートを両立できているのだろう。

「女性読者の多い著者ですが、テクノロジーの話題は男性の関心も大きいので、今回は著者の魅力を男性にも届けたいと企画しました。おかげで現在の読者の男女比はちょうど半々くらい。年齢のボリュームゾーンは40代が一番多く、次が50代。この層は著者がテレビによく出演していたころからのファンが多い印象です。しかし本書は20代、30代の若い層にも広くリーチしていて、新たな読者の獲得にもつながったと感じています」（石塚さん）

2025年10月発売。初版6000部。現在7刷5万7000部（電子含む）

（前田 久／週刊文春 2026年6月11日号）