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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【AI界のフォトショ】1つのAIで複数の画像生成AIを使い分けられる！｜AIデザインエージェント「Lovart」完全ガイド」を公開した。動画では、複数の画像生成AIモデルや動画生成モデルを一箇所で利用できるAIデザインエージェント「Lovart」の主要機能と活用事例を紹介。デザインの専門知識がない人でも、質の高いコンテンツを効率的に制作できる魅力を伝えている。



「Lovart」の最大の特徴は、その時々の主要な画像生成AIモデルが実装されている点にある。動画内では、テキストからの画像生成を行う「GPT Image 2」や、高速かつ一貫性のある画像生成が得意な「Nano Banana 2」を推奨。特に「GPT Image 2」は画像内の文字表現能力が高く、日本語の文字が入ったSNS投稿用の画像作成などで活躍すると説明した。



さらに、生成した画像をキャンバス上で直感的に編集できる機能も充実している。アップスケールや背景の削除に加え、画像内の文字を抽出して自然な形で変更できる「テキスト編集」や、他の部分を変えずに文字やロゴの位置だけを調整できる「オブジェクトの移動」機能を紹介。これにより、これまでの画像編集ソフトで手間がかかっていた細かな修正も簡単に完了するという。



後半の活用事例では、デザインに慣れていない人でも効率よく制作できる「Skills機能」を用いて、オリジナルロゴを作成する手順を実演した。完成したロゴや指定のカラーを「ブランドキット」として登録し、ポスターなど一貫性を保ったプロモーション素材を生成。最後には、動画生成AIモデル「Seedance 2.0」を活用し、絵コンテの画像に忠実な紹介動画を完成させる様子も収められている。



複数のAIモデルと高度な画像・動画編集機能を兼ね備えた「Lovart」は、クリエイティブな作業の効率を飛躍的に高める可能性を秘めている。用途に合わせてAIを使い分け、ブランドの世界観を統一した素材づくりを自動化するこのツールは、ビジネスから趣味まで幅広いシーンで強力なサポート役となりそうだ。