PURPLE BUBBLEの楽曲「ナツメグ」が、TOKYO MXの『第108回 全国⾼等学校野球選⼿権⼤会 東・⻄ 東京⼤会』テーマソングに決定した。新たにレコーディングされた“新録バージョン”がオンエアされる。

2025年1⽉に配信リリースされた「ナツメグ」は、キャッチーなメロディーと、⼈⽣を前向きに歩いていくメッセージが歌詞に込められた楽曲だ。今回のテーマソング起用に際して新たにレコーディングを⾏い、より華やかさと彩りが増したサウンドに仕上がっている。

TOKYO MXの⾼校野球中継(全国⾼等学校野球選⼿権 東・⻄ 東京⼤会)は、開局翌年の1996年に放送を開始して以来、今年で30周年を迎える。7⽉4⽇に神宮球場で⾏われる東⻄合同開会式、7⽉24⽇の⻄東京⼤会準決勝、7⽉25⽇の東東京⼤会準決勝が地上波独占で⽣中継されるほか、7⽉26⽇の⻄東京⼤会決勝、7⽉27⽇の東東京⼤会決勝も閉会式まで⽣中継で放送される。

⽩球を追う⾼校球児の熱戦を彩る「ナツメグ」新録Ver.はこれら試合中継ほか、同局の『堀潤 Live Junction』をはじめとする⾼校野球関連ニュースでも放送される予定だ。以下に、PURPLE BUBBLEのコメントをお届けしたい。

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「PURPLE BUBBLEです！

今回、僕たちの⼤切な楽曲「ナツメグ」が、TOKYOMXさんの「第108回 全国⾼等学校野球選⼿権⼤会 東・⻄東京⼤会」テーマソングに起⽤いただけることになりました。

メンバーの中に野球経験者がいることもあり、とても光栄です。球児のみんなと⼀緒に、全⼒で盛り上げていければと思います！最⾼の夏にしましょう！」

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■＜PURPLE BUBBLE TOUR 2026＞

10⽉25⽇(⽇) 宮城・LIVE HOUSE enn 2nd

open17:00 / start17:30 ※2MAN

10⽉31⽇(⼟) 愛知・名古屋RAD NINE

open17:00 / start17:30 ※2MAN

11⽉01⽇(⽇) ⼤阪・LIVE SQUARE 2nd LINE

open17:00 / start17:30 ※2MAN

11⽉14⽇(⼟) 福岡・LIVE HOUSE Queblick

open17:00 / start17:30 ※2MAN

12⽉06⽇(⽇) 東京・代官⼭UNIT

open16:45 / start17:30 ※ONE MAN

チケット：https://eplus.jp/purplebubble/