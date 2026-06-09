「全日本大学野球選手権・１回戦、大商大７−４九産大」（８日、神宮球場）

気迫の投球で試合を締めた。投打二刀流の大商大・中山優月投手（４年・智弁学園）が二塁手と投手を務めてチームを勢いづけた。「全員で全国で勝つためにやってきたので、その気持ちが自然に表れた」とうなずいた。

「１番・二塁」で先発し、２安打で得点に絡んだ中山は七回、同点に追いつかれてなお２死満塁のピンチでマウンドへ。直球と変化球を織り交ぜて空振り三振を奪い、拳を握りしめて喜んだ。味方の援護をもらった直後の八回を１失点で切り抜けると、九回はこの日最速の１４８キロを記録して３者連続三振を奪った。

投打で活躍を見せる中山だが「自分のことだけ考えれば絞った方がいいんじゃないか」と周囲から言われることもあった。それでも「チームが日本一になるためにできることは全部やる」と二刀流での成長を続ける。

「（二刀流は）意気に感じるというか、幸せなこと。（大谷翔平は）成功している世界一の選手。まだ目標って言えるレベルでもないので、いずれは追いつけたら」と言葉に力を込めた。

◆中山 優月（なかやま・ゆづき）２００５年８月２１日生まれ、２０歳。兵庫県洲本市出身。１７６センチ、７６キロ。右投げ左打ち。智弁学園では１年秋にベンチ入り。２３年のＵ１８Ｗ杯に高校日本代表で出場し、投打で初優勝に貢献。大商大では１年春にリーグ戦に初出場し、２年秋に大学初本塁打。直球の最速１５２キロ。