お笑いトリオ「ネプチューン」の堀内健（56）が8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。2021年に83歳で死去した「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんとの思い出を語った。

この日は、細木さんの娘で、継承者となった細木かおりさんと、ネットフリックスのオリジナルドラマ「地獄に墜ちるわよ」で細木さんを演じた女優の戸田恵梨香が共演。

堀内は細木さんから「番組でさ、“でっかい男はパワーがあるから、お前はパワーもらえ”」と共演した際に言われたと明かし、「“何をするんですか？”って言ったら、“寄付するんだよ。金10万寄付しろ。プロレス団体に寄付しろ”って言われて。意味が分かんねえと思って」と語った。

ロケに行き「番組で、そういう体でやるのかなと思ったら、“自分のカネを下ろすんだよ！”って、銀行までカメラがついて行くって言われて、10万円下ろして、プロレス団体に寄付した」と説明した。

だが、「オンエアで“いいことあるから”って言って、番組終わってからこっそり“よくやったね”って20万円くれた」と振り返っていた。