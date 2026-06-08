3日間の休みは沖縄へ？国内旅行と海外旅行どちらにすべきか―台湾メディア

2026年6月5日、台湾メディアの聯合新聞網は、3日間の休暇を国内旅行に充てるか海外への弾丸旅行に充てるかという議論が台湾のネット上で繰り広げられたことを報じた。

記事は、台湾の電子掲示板PTTに「2泊3日なら国内旅行と海外弾丸旅行のどちらを選ぶか」という投稿が寄せられ、大きな反響を呼んでいると紹介。投稿者は6月中に離職を控えており、新しい仕事が始まるまでの1週間のうち家の用事を除くと実質3日しか使えないため、国内旅行か沖縄や福岡などへの弾丸旅行かで迷っているとして広く意見を求めたと伝えた。

そして、投稿者の悩みに対してネットユーザーから続々と意見が寄せられ、海外旅行支持派からは「3日なら沖縄がちょうどいい」や「たとえ1日でも海外を選ぶ」など、短期間であっても非日常や満足度を求めて近場の海外へ行くべきだとの見方が示されたことを紹介した。

一方で、海外旅行否定・慎重派からは、日本への往復だけで10時間近くかかる上に空港での待ち時間も加わるため、転職の合間の貴重な休息が「自分を苦しめるだけ」になるという声が出たとし、移動の負担を減らすために国内の温泉や少し高級なホテルで過ごすことを勧める声があると伝えた。

また、国内海外を問わず旅行をせずに自宅でゆっくりと休み、飽きたら街に出かける程度の休養を推奨する意見も取り上げた。（編集・翻訳/川尻）