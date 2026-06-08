「子育て中だから、これくらいで妥協しておこう」――そんなブレーキを一切かけず、自分の可能性にどこまでも貪欲に突き進むフリーランス女性がいる。Webライター、オンライン秘書、海外案件、そして実店舗の託児所経営へと、驚異的なスピードで事業を拡張し続けるちはや氏だ。数々の挑戦を同時に成功させている彼女だが、その圧倒的な行動力の裏には、実は「やめる基準」を明確に持つという、徹底したマインドセットがあった。本稿では、多方面で圧倒的な成果を出し続ける同氏の「ビジネス思考法」を解剖。チャンスがあれば未経験でも飛び込む「貪欲さ」の正体から、違和感を覚えたら一瞬で撤退する「損切りの決断力」、そしてリアルとオンラインを融合させた先に描く「ママたちの未来の働き方」のビジョンまで、フリーランスとして人生を激変させるための最終章を語っていただいた。全4回の第4回。みんかぶプレミアム連載「フリーランスの稼ぎ方大全」