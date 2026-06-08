ピングーが冷感スキンケアに！韓国ダーマコスメ「セルフュージョンC」との夏限定エディションがQoo10で先行発売
南極暮らしの世界で一番有名なペンギン「ピングー」が、夏のほてり肌をひんやりレスキュー！韓国皮膚科発のダーマコスメブランド「Cell Fusion C(セルフュージョンC)」とのコラボシリーズ「ピングーエディション」が、2026年6月2日よりQoo10にて先行発売中だ。Qoo10メガ割で最大31%オフ、3500円以上の購入で限定の「ピングーイヤホンケース」までついてくるとあって、ピングーファンも韓国コスメ好きも見逃せない。
【写真】3500円以上の購入でもらえる「ピングーイヤホンケース」
今回のコラボのテーマは「COOL SURVIVAL GUIDE by PINGU(TM)」。夏のほてり、毛穴、むくみといった複数の肌悩みに向き合えるラインナップに、おなじみのクレイアートのピングーがどーんと描かれた限定パッケージ。見ているだけで涼しい気持ちにさせてくれる。
■朝のメイク前にも、日焼け後のクールダウンにも「クーリングパッド」
まず注目は、ジャーいっぱいにピングーの顔が描かれた「ポストアルファ クーリングパッド」(2520円)。使用後3秒で肌温度-5.7℃低下するという臨床試験データを持つ実力派(※1)で、紫外線を浴びてほてった肌や、乾燥した肌をひんやり整えてくれる。ちぎりやすいコットン生地で、小鼻まわりや細かい部分にもぴたっとフィット。朝のメイク前にも、日差しをたっぷり浴びた夕方の応急ケアにも頼れる存在だ。
■敏感肌にもうれしい、メントール不使用の「クーリングマスク」
「ポストアルファ クーリングマスク」(2700円)は、コットン生地に冷感ハイドロゲルをコーティングした透明シートマスク。日差しをたくさん浴びた肌をクールダウンしながら、パンテノールとセラミドでうるおいとハリ感を補給する。メントール不使用で、敏感肌の人も気兼ねなく使えるのがポイント。
■毛穴もむくみもケア！「クーリングペプチドアンプル」
「ポストアルファ クーリングペプチドアンプル」(2800円)は、暑さで広がった毛穴を引き締め、顔のむくみまでケアする美容液。5種ペプチドやアデノシン、ナイアシンアミド、イタドリ根エキスを配合し、横広がりも縦広がりも気になる毛穴悩みを1本でトータルケア。ぷるんとした高濃度テクスチャーが肌にすっとなじむので、インナードライの人にもおすすめだ。こちらはQoo10では早くも在庫終了となる人気ぶりなので、気になる人は再入荷や他店での展開をチェックしておきたい。
■3500円以上の購入で「ピングーイヤホンケース」プレゼント
キャンペーン期間中、Qoo10ではコラボセットを含む3500円以上の購入で、もこもこの「ピングーイヤホンケース」をプレゼント。雪の結晶があしらわれたブルーのケースに、ピングーの愛らしい表情が刺しゅうされていて、キーホルダーとしてバッグにつけてもかわいい。
Cell Fusion Cは2001年、皮膚科専門医の知見と先端皮膚科学に基づき誕生した韓国のスキンケアブランド。今回のピングーエディションは日本だけでなく、中国、香港、台湾、ベトナムでもグローバル同時展開される予定だ。Qoo10での先行発売後、楽天市場やAmazonでも順次発売を予定している。Qoo10のメガ割では、Wクーポン適用で最大31%オフの先行販売も実施中。先行発売は数量限定のため、気になる人は早めにチェックしてみて。
(※1)試験機関：SKINMED Clinical Trial Center／試験期間：2022年3月15日〜3月17日／試験対象：成人21名。使用感には個人差があります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 JOKER.
今回のコラボのテーマは「COOL SURVIVAL GUIDE by PINGU(TM)」。夏のほてり、毛穴、むくみといった複数の肌悩みに向き合えるラインナップに、おなじみのクレイアートのピングーがどーんと描かれた限定パッケージ。見ているだけで涼しい気持ちにさせてくれる。
■朝のメイク前にも、日焼け後のクールダウンにも「クーリングパッド」
まず注目は、ジャーいっぱいにピングーの顔が描かれた「ポストアルファ クーリングパッド」(2520円)。使用後3秒で肌温度-5.7℃低下するという臨床試験データを持つ実力派(※1)で、紫外線を浴びてほてった肌や、乾燥した肌をひんやり整えてくれる。ちぎりやすいコットン生地で、小鼻まわりや細かい部分にもぴたっとフィット。朝のメイク前にも、日差しをたっぷり浴びた夕方の応急ケアにも頼れる存在だ。
■敏感肌にもうれしい、メントール不使用の「クーリングマスク」
「ポストアルファ クーリングマスク」(2700円)は、コットン生地に冷感ハイドロゲルをコーティングした透明シートマスク。日差しをたくさん浴びた肌をクールダウンしながら、パンテノールとセラミドでうるおいとハリ感を補給する。メントール不使用で、敏感肌の人も気兼ねなく使えるのがポイント。
■毛穴もむくみもケア！「クーリングペプチドアンプル」
「ポストアルファ クーリングペプチドアンプル」(2800円)は、暑さで広がった毛穴を引き締め、顔のむくみまでケアする美容液。5種ペプチドやアデノシン、ナイアシンアミド、イタドリ根エキスを配合し、横広がりも縦広がりも気になる毛穴悩みを1本でトータルケア。ぷるんとした高濃度テクスチャーが肌にすっとなじむので、インナードライの人にもおすすめだ。こちらはQoo10では早くも在庫終了となる人気ぶりなので、気になる人は再入荷や他店での展開をチェックしておきたい。
■3500円以上の購入で「ピングーイヤホンケース」プレゼント
キャンペーン期間中、Qoo10ではコラボセットを含む3500円以上の購入で、もこもこの「ピングーイヤホンケース」をプレゼント。雪の結晶があしらわれたブルーのケースに、ピングーの愛らしい表情が刺しゅうされていて、キーホルダーとしてバッグにつけてもかわいい。
Cell Fusion Cは2001年、皮膚科専門医の知見と先端皮膚科学に基づき誕生した韓国のスキンケアブランド。今回のピングーエディションは日本だけでなく、中国、香港、台湾、ベトナムでもグローバル同時展開される予定だ。Qoo10での先行発売後、楽天市場やAmazonでも順次発売を予定している。Qoo10のメガ割では、Wクーポン適用で最大31%オフの先行販売も実施中。先行発売は数量限定のため、気になる人は早めにチェックしてみて。
(※1)試験機関：SKINMED Clinical Trial Center／試験期間：2022年3月15日〜3月17日／試験対象：成人21名。使用感には個人差があります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 JOKER.