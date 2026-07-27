【京鼎樓】小籠包1890円→999円、焼小籠包1皿注文でもう1皿無料などお得企画実施！毎月27日の「小籠包の日」は必見。

京鼎樓（ジンディンロウ）グループは2026年7月27日に、小籠包がお得になるキャンペーンを開催しています。

熱々の小籠包をお得に楽しもう！

毎月27日限定で小籠包を特別価格で楽しめるキャンペーンが、26年7月27日から始まりました。業態・店舗ごとにキャンペーン内容が異なります。

京鼎樓・鼎's 京都三条店・京鼎樓小館 ららぽーと門真店

通常1890円の「京鼎小籠包（10個入り）」が999円になります。

京鼎樓の対象店舗は、恵比寿本店・そごう千葉店・そごう横浜店・ららぽーと新三郷店・アクアシティお台場店・ミント神戸店・KITTE博多店・枚方T-SITE店・アトレ浦和店・ららぽーと豊洲店・新宿住友ビル店・あべのキューズモール店・ららぽーと堺店・大井町トラックス店・HANARE成城学園前店・HANARE恵比寿店・HANARE鶴屋町店・ららぽーと福岡店。

鼎's ルクア大阪店・新横浜店

通常1480円の「小籠包タワー」が999円で楽しめます。

鼎's ジャズドリーム長島店

通常660円の「羽根つき焼小籠包」を注文すると、もう一皿が無料になります。

京鼎樓小館 ラゾーナ川崎店・三井アウトレットパーク入間店・ららぽーと愛知東郷店／せいろでごはん させぼ五番街店

「せいろでごはん」とフードコート業態の「京鼎樓小館」では、「小籠包（3個入り）」500円を注文するともう一皿が無料になります。

他サービスとの併用が可能です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部