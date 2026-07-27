切った野菜がこぼれない！ セリアの110円「折りたたみまな板」が便利すぎて、メインのまな板より出番が増えそう
ちょい切りしたい時に気軽に取り出して使うことのできるサブまな板が欲しくてSeria（セリア）を訪れた筆者。そこで何気なく購入したまな板が思っていた以上に使い勝手がよく、早くも我が家のキッチンでレギュラー入りを果たしています。
手軽に使えて収納ラクラク、お手入れも簡単と嬉しい三拍子が揃ったオススメのまな板を紹介します。
◆食材を移すのも簡単！ ストレスゼロのアイデアグッズ
購入したのは「折りたたみまな板」110円（税込）。中央でパタッと折りたたむことができるまな板で、これがとにかく便利なんです。
広げてみると約31.8×20.7cmと、一般的なまな板と同じようなサイズ感。
真ん中に折りたたみ線がありますが、作業自体には全く支障がありません。厚みは1.8mm。薄くてとても軽いので、必要な時に気軽に取り出して使うことができます。
◆切った食材をこぼさず移動できる！
食材を切り終えるとまな板を傾け、包丁をスライドさせるようにして切った食材を直接フライパンへ入れることが多々あるのですが、野菜などパラパラとした食材は高確率でこぼしてしまう筆者……。
折りたたみまな板なら、まな板をくの字に折ることで鍋やフライパン、そして小さなお皿へさえもこぼさずに移すことができます。まな板から滑り落ち、虚しくコンロへ落下した野菜を見つめて溜息をつくことがなくなり快適！
薬味やフルーツなどのちょっとしたものを切りたい時や、キッチン台が混雑していてスペースが確保できない時には折りたたんだ状態でも使うことができます。
◆自立するから洗ったあとの乾燥もラクラク！
まな板は乾かす時に斜めにして立てかけているとズルズルと滑ってしまうことも……。くの字になる折りたたみまな板は自立するため、洗って乾かす時にどこかへ立てかける必要がありません。水切れもよく、あっという間に乾きます。
◆隙間収納も可！「薄くて小さい」は正義です
薄型のまな板は収納面でもメリットに。厚みがなく、引き出しの中やキッチン台のほんのちょっとの隙間にもしまうことが可能。折りたたむと作業時の半分の大きさになるため、収納場所の選択肢もより広がります。
また本体には吊り下げることができる穴が開いていて、フックなどに提げて浮かせて収納することもできます。
ポリプロピレン製の薄型まな板にはしなるタイプのものもありますが、そういったタイプのまな板は洗う時に力を入れづらいというデメリットがあります。
その点Seriaの「折りたたみまな板」は薄くてもある程度の硬さがあるため、しつこい汚れを落としたい時には力を込めやすくしっかり洗えるところも個人的に嬉しいポイントです。
ダメになってしまっても気軽に買い替えやすい価格も◎。「ちょい切り」で使うつもりが、あまりの使い勝手の良さにメインのまな板の存在を脅かすほど出番が日に日に増えてきています。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
手軽に使えて収納ラクラク、お手入れも簡単と嬉しい三拍子が揃ったオススメのまな板を紹介します。
◆食材を移すのも簡単！ ストレスゼロのアイデアグッズ
購入したのは「折りたたみまな板」110円（税込）。中央でパタッと折りたたむことができるまな板で、これがとにかく便利なんです。
真ん中に折りたたみ線がありますが、作業自体には全く支障がありません。厚みは1.8mm。薄くてとても軽いので、必要な時に気軽に取り出して使うことができます。
◆切った食材をこぼさず移動できる！
食材を切り終えるとまな板を傾け、包丁をスライドさせるようにして切った食材を直接フライパンへ入れることが多々あるのですが、野菜などパラパラとした食材は高確率でこぼしてしまう筆者……。
折りたたみまな板なら、まな板をくの字に折ることで鍋やフライパン、そして小さなお皿へさえもこぼさずに移すことができます。まな板から滑り落ち、虚しくコンロへ落下した野菜を見つめて溜息をつくことがなくなり快適！
薬味やフルーツなどのちょっとしたものを切りたい時や、キッチン台が混雑していてスペースが確保できない時には折りたたんだ状態でも使うことができます。
◆自立するから洗ったあとの乾燥もラクラク！
まな板は乾かす時に斜めにして立てかけているとズルズルと滑ってしまうことも……。くの字になる折りたたみまな板は自立するため、洗って乾かす時にどこかへ立てかける必要がありません。水切れもよく、あっという間に乾きます。
◆隙間収納も可！「薄くて小さい」は正義です
薄型のまな板は収納面でもメリットに。厚みがなく、引き出しの中やキッチン台のほんのちょっとの隙間にもしまうことが可能。折りたたむと作業時の半分の大きさになるため、収納場所の選択肢もより広がります。
また本体には吊り下げることができる穴が開いていて、フックなどに提げて浮かせて収納することもできます。
ポリプロピレン製の薄型まな板にはしなるタイプのものもありますが、そういったタイプのまな板は洗う時に力を入れづらいというデメリットがあります。
その点Seriaの「折りたたみまな板」は薄くてもある程度の硬さがあるため、しつこい汚れを落としたい時には力を込めやすくしっかり洗えるところも個人的に嬉しいポイントです。
ダメになってしまっても気軽に買い替えやすい価格も◎。「ちょい切り」で使うつもりが、あまりの使い勝手の良さにメインのまな板の存在を脅かすほど出番が日に日に増えてきています。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。