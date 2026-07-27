東京大学恋愛学部 いちご、相方あおいの逮捕を謝罪 「本当に残念に思っています」
東大卒の二人が話題の動画を独断と偏見で斬るバラエティ企画「東京大学恋愛学部」が、6月27日（月）にYouTubeチャンネルを更新。メンバーのいちごが、相方のあおいが逮捕された件について「本当に残念に思っています」とコメントし、ファンに謝罪した。
【動画】相方の逮捕を受け、深々と頭を下げて謝罪するいちご
■今後はいちご一人でも「頑張っていく」
「東京大学恋愛学部」は、東大卒のいちごとあおいが、話題の動画を見ながらコメントするというバラエティ企画。動画は、YouTubeやTikTokなどで配信されており、それぞれが赤と青のジャージを着用しながら、話題の動画を斬るというスタイルだ。
今回あおいの逮捕を受け、いちごはスーツ姿で、「すでに報道をご覧になっている方もいると思いますが、今回あおいが逮捕されました。動画をご覧になっている皆さまに対して、大変なご心配、ご迷惑をおかけいたしまして本当に申し訳ございません」と約5秒間、頭を下げて謝罪した。
その後、正確な事実と経緯を述べるため、「用意した紙を読ませていただきます」と前置き。
いちごは現場におらず、現在も、あおい本人から経緯を聞けていない状況だと報告し、事実関係は把握していないと説明。
いちごの視点でのみ分かることを伝えると言い、「（7月）22日の朝に電話があり、あおいが不同意性交の疑いで逮捕されたという知らせを受けました」と振り返る。その時点では、弁護士を手配するなど友人としてできる限りの対応を続けたという。
本動画を撮影したのは、状況が落ち着いた7月26日（日）とのこと。また、弁護士からの指導の下、新規動画の投稿の停止と、SNSのコメント欄の閉鎖、および各種SNSの閉鎖を行ったといい、「皆さまにご説明のないまま、不安な時間を過ごさせることになりました。本当に申し訳ございません」と改めて謝罪した。
加えて、「報道の通り本人は否認しており、捜査中の事案ですので、事実関係に関する言及は差し控えていただきます」と述べ、いちご個人としては「中学時代から関わりがあって、いま動画を一緒に撮っている関係性の人間が、このような事態になってしまったことは本当にショックです。本当に残念に思っています」と心境を明かした。
今後については、当面の間、いちご一人になったとしても「頑張っていきたい」とコメント。そして「改めて、この度は皆さまに多大なご不安、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした」と謝罪した。
【動画】相方の逮捕を受け、深々と頭を下げて謝罪するいちご
■今後はいちご一人でも「頑張っていく」
「東京大学恋愛学部」は、東大卒のいちごとあおいが、話題の動画を見ながらコメントするというバラエティ企画。動画は、YouTubeやTikTokなどで配信されており、それぞれが赤と青のジャージを着用しながら、話題の動画を斬るというスタイルだ。
その後、正確な事実と経緯を述べるため、「用意した紙を読ませていただきます」と前置き。
いちごは現場におらず、現在も、あおい本人から経緯を聞けていない状況だと報告し、事実関係は把握していないと説明。
いちごの視点でのみ分かることを伝えると言い、「（7月）22日の朝に電話があり、あおいが不同意性交の疑いで逮捕されたという知らせを受けました」と振り返る。その時点では、弁護士を手配するなど友人としてできる限りの対応を続けたという。
本動画を撮影したのは、状況が落ち着いた7月26日（日）とのこと。また、弁護士からの指導の下、新規動画の投稿の停止と、SNSのコメント欄の閉鎖、および各種SNSの閉鎖を行ったといい、「皆さまにご説明のないまま、不安な時間を過ごさせることになりました。本当に申し訳ございません」と改めて謝罪した。
加えて、「報道の通り本人は否認しており、捜査中の事案ですので、事実関係に関する言及は差し控えていただきます」と述べ、いちご個人としては「中学時代から関わりがあって、いま動画を一緒に撮っている関係性の人間が、このような事態になってしまったことは本当にショックです。本当に残念に思っています」と心境を明かした。
今後については、当面の間、いちご一人になったとしても「頑張っていきたい」とコメント。そして「改めて、この度は皆さまに多大なご不安、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした」と謝罪した。