斎藤佑樹さん、神宮球場のマウンドに登場

プロ野球交流戦で始球式のマウンドに立った“ハンカチ王子”こと斎藤佑樹さんの手元にファンの注目が集まっている。ファンから「どうやってゲットしたんや」「あまりにもエモすぎる」とコメントが寄せられた。

斎藤さんは6日、神宮球場で行われたヤクルト―日本ハムの交流戦で始球式を務めた。この日が38歳の誕生日。早実高の後輩にあたる日本ハムの清宮幸太郎を打席に迎え、ノーバウンド投球を披露した。

ファンが注目したのはその手元。左手のグラブが、20年前の2006年に夏の甲子園で優勝投手となった際に使っていたグラブと同じデザインではないかと話題になった。現在は変更されているミズノの「ビッグM」と呼ばれるロゴが貼られており、ウェブのデザインも同じように見える。X上には驚きのコメントが並んだ。

「使っているグラブがあまりにもエモすぎる」

「新品でそのラベルってどうやってゲットしたんや」

「斎藤佑樹が全く老けてない」

「使ってるのがビッグMなのもエモい」

「革のツヤと渋みが大人の色気放ちすぎてて、白飯3杯いけますね」

「うわー確かに！！ これはぐっときますね」

「あの伝説の甲子園思い出します」

斎藤さんは2006年夏の甲子園、決勝再試合に及ぶ激闘の末、田中将大投手（現巨人）がエースだった駒大苫小牧を破り優勝。マウンドでポケットタオルを取り出し汗を拭く姿から“ハンカチ王子”の異名をとった。その後早大に進み、東京六大学リーグでは神宮球場を舞台に1年生から活躍。通算31勝を挙げている。



（THE ANSWER編集部）