桑原聖『あんスタ』音楽プロデューサー辞任で謝罪 Arte Refact公式も声明文！SNSで拡散された内容は「概ね事実と確認」
音楽制作レーベルArte Refactの公式サイトが6日、更新された。現在SNSで拡散されている「Arte Refact」代表の桑原聖に関する内容について声明文を出した。また、桑原は声優たちが参加するバンド「Sir Vanity」のメンバーで、Sir Vanity公式Xは、今後の活動について協議中と説明。桑原本人も今回の騒動を謝罪し、人気コンテンツ『あんさんぶるスターズ！』の音楽プロデューサーを辞任したと報告した。
【画像】酷すぎる…代表の私的利用！Arte Refact公式の謝罪文
桑原は人気コンテンツ『あんさんぶるスターズ！』など多くのアニメやゲームの音楽もプロデュース。今回の騒動は、一部SNSにて桑原のプライベートなどに関する写真などが投稿されたもので、女性問題などが指摘されていた。
Arte Refact公式サイトでは「この度は、弊社代表の桑原に関する情報や写真がSNS上で拡散され、そのことにより多くの皆様にご不快な思いやご迷惑をおかけしてしまいましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。
「桑原に関する私的な情報がインターネット上で公開・拡散されており、その結果として関係者の皆様、お取引先様、関わらせていただいたコンテンツのファンの皆様へ、多大なご迷惑をおかけする事態となってしまいましたことを深刻に受け止めております」と伝えた。
内容については「内容の事実関係に関しては真実とは異なる部分が幾つかあるものの、概ね事実と確認をしております。それに伴い、桑原の代表取締役としての進退に関しましてはまだ協議段階ではございますが、決定次第でご案内をさせていただきます」と報告。
「取締役としての立場を用い、会社設備を私的に利用をしたことにつきましては、会社としても到底許されざる行為だと認識しており、今後二度と同じようなケースがないよう会社の管理体制の改善も行ってまいります」とし、「本件におきましては、桑原個人の問題であり、社員や所属クリエイターとは全く無関係となっております。また、5月5日にクリエイター6名が退所しましたことも本件とは一切関わりはございません」とSNS上の噂を否定した。
また「今後は失ってしまった信頼回復に向け、関係機関および法的専門家と連携のうえ事業運営に万全を期し、改めて作品に対しても真摯に向き合い、誠心誠意対応をしていく所存です。最後に、関係者の安全とプライバシー保護のため、本件に関する憶測や未確認情報の拡散はお控えいただきますようお願いいたします」とつづった。
Sir Vanityは、梅原裕一郎、中島ヨシキ、桑原聖、渡辺大聖が参加するバンドで、今回の騒動に「この度は、SNS上で投稿されているメンバー・桑原聖(Ba.)の事案につきまして、皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。
今後の活動については「現在、・7/8(水)にリリースを予定している 1st EP「puzzle」発売に関して ・現在発表されている全てのライブイベント等の開催について ・今後の活動について メンバー間、関係各所にて、急ぎ協議を進めております。方針・対応が決まり次第、Sir Vanity公式SNS、およびHPにてお知らせさ
せていただきます。改めましてこの度はご迷惑、ご心配をおかけし、誠に申し訳ございません。重ねて深くお詫び申し上げます」と伝えた。
また、桑原本人もXを更新し「この度は私の倫理観を欠いた行動により、皆さまに大変不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。現在拡散されている内容につきましては、記載内容の全てではないものの、主要な部分につきましては概ね事実となります」と謝罪した。
「私の不誠実で無責任な行動により、関係各所の皆さまに大変ご迷惑をお掛けしてしまったことを深くお詫び申し上げます。そして何よりも、関わらせていただいた作品とキャラクターたち、そしてそれを愛し応援してくださっている皆様に対して、このような軽率で見苦しい形をもって信頼を裏切ることとなり、本当に申し訳なく、また恥ずかしく思い、強く後悔しています」と反省。
「私の不徳の致すところではございますが、関係各所の皆さまやこれまで支えてくださった方々に影響がないよう、過ちを深く反省し、誠心誠意対応してまいります」とし、「本件を受け「あんさんぶるスターズ！！」音楽プロデューサーの辞任を申し出まして、受諾していただきました。その他にもプロデュースを担当する案件や、自身のバンド活動につきましても、この後協議を行い、然るべき場所でご報告できるようにいたします」と伝えた。
最後に「尚、本件はプライベートに関する問題であり、家族および関係者の安全とプライバシー保護のため、未確認情報や個人情報の拡散はお控えいただけますよう、どうかお願い致します。 この度は、多くの皆さまの信頼を損なう事態となりましたことを、改めて深くお詫び申し上げます」とつづった。
桑原は人気コンテンツ『あんさんぶるスターズ！』など多くのアニメやゲームの音楽もプロデュース。今回の騒動は、一部SNSにて桑原のプライベートなどに関する写真などが投稿されたもので、女性問題などが指摘されていた。
Arte Refact公式サイトでは「この度は、弊社代表の桑原に関する情報や写真がSNS上で拡散され、そのことにより多くの皆様にご不快な思いやご迷惑をおかけしてしまいましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。
「桑原に関する私的な情報がインターネット上で公開・拡散されており、その結果として関係者の皆様、お取引先様、関わらせていただいたコンテンツのファンの皆様へ、多大なご迷惑をおかけする事態となってしまいましたことを深刻に受け止めております」と伝えた。
内容については「内容の事実関係に関しては真実とは異なる部分が幾つかあるものの、概ね事実と確認をしております。それに伴い、桑原の代表取締役としての進退に関しましてはまだ協議段階ではございますが、決定次第でご案内をさせていただきます」と報告。
「取締役としての立場を用い、会社設備を私的に利用をしたことにつきましては、会社としても到底許されざる行為だと認識しており、今後二度と同じようなケースがないよう会社の管理体制の改善も行ってまいります」とし、「本件におきましては、桑原個人の問題であり、社員や所属クリエイターとは全く無関係となっております。また、5月5日にクリエイター6名が退所しましたことも本件とは一切関わりはございません」とSNS上の噂を否定した。
また「今後は失ってしまった信頼回復に向け、関係機関および法的専門家と連携のうえ事業運営に万全を期し、改めて作品に対しても真摯に向き合い、誠心誠意対応をしていく所存です。最後に、関係者の安全とプライバシー保護のため、本件に関する憶測や未確認情報の拡散はお控えいただきますようお願いいたします」とつづった。
Sir Vanityは、梅原裕一郎、中島ヨシキ、桑原聖、渡辺大聖が参加するバンドで、今回の騒動に「この度は、SNS上で投稿されているメンバー・桑原聖(Ba.)の事案につきまして、皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。
今後の活動については「現在、・7/8(水)にリリースを予定している 1st EP「puzzle」発売に関して ・現在発表されている全てのライブイベント等の開催について ・今後の活動について メンバー間、関係各所にて、急ぎ協議を進めております。方針・対応が決まり次第、Sir Vanity公式SNS、およびHPにてお知らせさ
せていただきます。改めましてこの度はご迷惑、ご心配をおかけし、誠に申し訳ございません。重ねて深くお詫び申し上げます」と伝えた。
また、桑原本人もXを更新し「この度は私の倫理観を欠いた行動により、皆さまに大変不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。現在拡散されている内容につきましては、記載内容の全てではないものの、主要な部分につきましては概ね事実となります」と謝罪した。
「私の不誠実で無責任な行動により、関係各所の皆さまに大変ご迷惑をお掛けしてしまったことを深くお詫び申し上げます。そして何よりも、関わらせていただいた作品とキャラクターたち、そしてそれを愛し応援してくださっている皆様に対して、このような軽率で見苦しい形をもって信頼を裏切ることとなり、本当に申し訳なく、また恥ずかしく思い、強く後悔しています」と反省。
「私の不徳の致すところではございますが、関係各所の皆さまやこれまで支えてくださった方々に影響がないよう、過ちを深く反省し、誠心誠意対応してまいります」とし、「本件を受け「あんさんぶるスターズ！！」音楽プロデューサーの辞任を申し出まして、受諾していただきました。その他にもプロデュースを担当する案件や、自身のバンド活動につきましても、この後協議を行い、然るべき場所でご報告できるようにいたします」と伝えた。
最後に「尚、本件はプライベートに関する問題であり、家族および関係者の安全とプライバシー保護のため、未確認情報や個人情報の拡散はお控えいただけますよう、どうかお願い致します。 この度は、多くの皆さまの信頼を損なう事態となりましたことを、改めて深くお詫び申し上げます」とつづった。