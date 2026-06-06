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YouTubeチャンネル「ナカイドのゲーム情報チャンネル」が、「ドラクエ12、しばらく出ないことが確定。DQM4に期待しよう/学マス×ホロライブコラボがなぜか炎上 ほか【今週のナカイドニュース】」と題した動画を公開した。動画では、ドラクエ最新作の開発状況や、VTuberとゲームのコラボ炎上騒動など、今週の注目ゲームニュースを解説している。



「ドラゴンクエストの日」に発表された『ドラクエ12』の続報では、開発体制を変更してリスタートしたことが明かされた。サブタイトルやロゴも一新され、当初の「暗くて重い大人のドラクエ」というダークファンタジー路線から、明るくワクワクする方向へ転換したと分析。発売時期についてナカイド氏は、開発期間の長さから「早くて来年の年末、2028年以降も全然あるなと思っている」と予想を語った。一方で、『ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』が発表されたことにも触れ、期待を寄せている。



続いて、『学園アイドルマスター』とホロライブのコラボ炎上騒動を取り上げた。VTuberのラプラス・ダークネスの生誕3Dライブに、学マスのキャラクターである姫崎莉波がサプライズ登場して2曲を披露した。しかし、一部ファンから不満が噴出しており、ナカイド氏は「自分たちの誕生日にサプライズゲストで歌ってくれるっていうのは、ファンだったらずるいと思う」「特別待遇みたいなのでブチ切れるんですよ」と、ファンの複雑な心理を解説した。また、両作品の裏側で開発会社が共通しているといったビジネス的な背景も説明している。



さらに動画後半では、スクウェア・エニックスの新作人狼アクション『KILLER INN』が早くも300円でセールされている厳しい現状や、フロッピーディスク1枚分に収める「1.44MBゲーム開発コンテスト」といったユニークな話題も紹介。ナカイド氏は「週に1本はある程度再生数を確保できそうなネタをやりつつも、チャレンジングなネタもやっていきたい」と新企画への意気込みを語り、視聴者からのアイデアを募って動画を締めくくった。