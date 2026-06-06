海外の怪物と日本の妖怪がクラスメート!?対照的な2人が紡ぐアオハル、互いの違いを受け入れる優しい日常【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
日本の高校に転校してきた女の子、怪物“メデューサ”。彼女が視線を集めたのは怪物だからではなく、「海外生まれ」だったから。人外の存在が当たり前に混ざりあって暮らす世界で、メデューサに話しかけてきたのは、前の席に座る妖怪“二口女”の少女で――。
牧瀬初雲(まきせしょうん)(@makkyisu1)さんの創作漫画「転校生メデューサと二口女」は、pixivで7000ブックマーク以上を数える人気作品。読者からは「平和じゃない容姿たちの平和な日常」「新感覚な話」「ずっと読みたくなる漫画」と好評を集めている。ウォーカープラスでは作者の牧瀬さんに、同シリーズの舞台裏をインタビューした。
「違うことが当たり前」。そんな優しい価値観が息づくのが、牧瀬初雲さんが手掛ける本作「転校生メデューサと二口女」だ。メデューサや二口女をはじめとする異種族が登場しながらも、重苦しい対立ではなく、高校生たちの日常や青春が温かく描かれている
牧瀬さんによると、本シリーズを描き始めたのは2020年ごろ。「定期的に漫画を更新できればいいなと思い、描き始めたのがこのシリーズでした。もともと妖怪や人外などが好きだったので、それらを題材にした作品を描きました」と、制作のきっかけを振り返る。
物語の中心となるのは、大人しいメデューサの「メディ」と社交的な二口女の「告」だ。牧瀬さんは「お話を作るうえで、対照的な部分が多いキャラクター2人というのはかなり動かしやすい形です。クールっぽいけどどこか抜けているメディと、明るくて人当たりのいい告というキャラクターが生まれました」と、主人公たちの誕生秘話も教えてくれた。
異種族が共に暮らす世界を描くうえで意識しているのは、「みんながお互いの違い」を受け入れていることだという。「違うことが当たり前で、体の特徴に触れることはあってもそれがネガティブな話にはいかないようにしています」との言葉からも、本作の根底にある優しさが伝わってくる。
さらに牧瀬さんは、「キャラクター同士の掛け合いが描いていて楽しいですね」と創作の魅力を語ってくれた。異なる存在同士が自然に支え合いながら過ごす日々を描いた本作。読後に温かな気持ちを残してくれる、不思議で優しい世界に触れてみてほしい。
取材協力：牧瀬初雲(@makkyisu1)
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