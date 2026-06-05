沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場を同県名護市辺野古に移設する工事に伴う土砂の運搬作業現場で２０２４年、男性警備員がダンプカーにはねられて死亡した事故で、県警は５日、現場で抗議活動をしていた県内の無職女（７４）を重過失致死容疑で那覇地検に書類送検した。

捜査関係者によると、起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。

発表などでは、女は２４年６月２８日午前１０時１５分頃、名護市安和（あわ）の港付近で、運搬作業中のダンプカーの進路に飛び出し、制止しようとした宇佐美芳和さん（当時４７歳）をダンプカーと衝突させ、死亡させた疑い。女もはねられ、足を骨折した。

県警は５日、ダンプカーを運転していた無職男性（６３）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）容疑で、ダンプカーを誘導していた警備員男性（２７）を業務上過失致死傷の疑いでそれぞれ書類送検した。刑事処分の判断を検察に委ねる「相当処分」の意見を付けたとみられる。県警は３人の認否を明らかにしていない。

宇佐美さんの妻は県警を通じ、「事件の全ぼうが明らかになることを心から願っている」とコメントした。