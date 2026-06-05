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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「Codex(コーデックス)2026年5月アップデート完全ガイド｜リモート操作・ゴール機能・ペット機能・パソコン操作プラグインまで全部解説！」を公開した。動画では、OpenAIが注力するAI（コーディング）エージェント「Codex」の2026年5月のアップデートについて、新機能、デスクトップアプリ刷新、最新プラグインの3章構成で要点をまとめている。



第一章の「Codexの新機能」では、スマートフォンのChatGPTアプリからMacやWindows上のCodexを遠隔操作できるリモート操作機能を紹介。また、作業中のアプリ画面をショートカットキーで手軽に共有できる「Appshots」や、目標達成まで作業を自動継続する「/goalコマンド」の実装が解説された。さらに、デスクトップにキャラクターを常駐させ、作業進捗を吹き出しで知らせる「ペット機能」も追加されている。



第二章では、5月1日に大幅リニューアルされた新デスクトップアプリについて解説。UI周りが大きく強化され、「プログラミングが苦手な非エンジニアのユーザーにも配慮された画面」へと進化した。スライド資料の直接確認や、サイドチャットでの質問機能、アプリ内ブラウザでのデバイス別表示確認など、実用的な機能が多数追加されている。



第三章の「最新プラグイン」では、目的の機能をワンクリックで追加できる仕組みを紹介。Windows内のアプリを直接操作できる「Computer Use」プラグインをはじめ、ロック状態のMacを裏側で操作する機能や、Chromeブラウザの複数タブを同時操作するプラグイン、APIを活用してAIアプリを開発できる「OpenAIデベロッパープラグイン」が解説された。



動画の締めくくりで、動画ではCodexを「現在、OpenAIが特に力を入れている主力ツールのひとつ」と評価。新機能は日本時間の毎週末に発表される傾向があるため、いち早く試したい場合は「毎週末にOpenAIのSNSをチェックするといいかと思います」とアドバイスしている。動画の概要欄には関連ツールへのリンクが掲載されており、日々の業務効率化に向けて、最新のAIツールをチェックしてみてはいかがだろうか。