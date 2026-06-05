ワコール「OUR WACOAL」とRHCのコラボ第2弾！ 美ラインのカップインキャミソールが新登場

ワコールのファッションブランド「OUR WACOAL」は6月12日から順次、「RHC Ron Herman」とのコラボレーション第2弾として、［カップインキャミソール］を販売開始します。

■「RHC」らしい洗練されたデザインと快適な着用感

「RHC Ron Herman」コラボ第1弾となるタンクトップは、2025年4月に発売。13日後にはワコールウェブストアで13日後に完売し、8月に再販されるほどの人気商品となりました。

今回登場する［カップインキャミソール］は、シンプルながらもディテールにこだわり、着回ししやすいデザインが特徴です。RHCが一から型をオーダーした別注デザインには、洗練されたカットラインや背中を美しく見せるバックスタイルなど、細部までこだわりを詰め込み、OUR WACOAL独自のカップ内部構造を融合させました。

フロントネックの直線的なカットの幅や深さ、U字に開いた背中の見え方を調整。華奢なストラップでありながら安心感のあるフィット感と、ノンワイヤーでも自然で美しいバストシルエットを両立させています。

素材には、シンプルながら上質感のある綿混ベア天竺を使用し、ストレッチ性があってさらっとした肌ざわりです。アンダー部分はフリーカッティング仕様にすることで、背中の段差を軽減し、ズレにくい設計に仕上げました。インナーとしてはもちろん、1枚で着てもコーディネイトが決まります。

同商品は、6月12日よりワコールウェブストアで販売開始。6月19日より、伊勢丹新宿店本館3階マ・ランジェリーにて展開を開始します。

■商品概要

品番：JCX164

希望小売価格：1万1,000円

サイズ：M・

カラー：BL（ブラック）・LG（ライトグレー）・GY（グレー）

（フォルサ）