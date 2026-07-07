管理栄養士が解説！無糖炭酸水に混ぜて血糖値を劇的に下げる＆ダイエットに役立つ最強の食べ物

リンゴ酢に混ぜるだけ！血糖値やHbA1cがぐんぐん下がるだけでなくダイエット効果もある凄い食べ物３選‼（糖尿病、疲労回復、動脈硬化予防）

【血糖値200→98】朝バナナに混ぜるだけ‼血糖値やHbA1cが劇的に改善する最強の食べ物5選と避けるべき食べ方【糖尿病・高齢者】

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40歳から70歳までの方を対象とした、生活習慣病予防のために、ゆるやかで継続可能な食生活について、解説しています。良い食習慣は、血圧、脂質、血糖値などあらゆる数値の改善が期待できます。栄養指導の経験がある管理栄養士が根拠と経験に基づいた情報と実践的なノウハウで、健康のお手伝いをいたします。