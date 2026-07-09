「革新的だ！」“推し活キャンセル保険”がネットで話題「ついにここまで来たか、推し活経済」
ジェーシービー（以下：JCB）が展開する「JCBのほけん」にて、損害保険ジャパンの子会社で少額短期保険業を営むMysurance（マイシュアランス）の「推し活キャンセル保険」の取り扱いがスタート。同保険の内容が、SNSで話題となっている。
【写真】“推し活キャンセル保険”を展開するMysurance
「推し活キャンセル保険」とは、「推しに会うために、国内外を飛び回りたい！」「推し活資金を有益に使いたい！」という推し活層を応援するため、突然の公演中止や延期、交通機関の遅延・欠航、急な通院や入院などにより発生した遠征費のキャンセル料を、保険金額を限度に全額補償する保険。
遠征予約から14日以内かつ、出発まで9日以上の遠征限定だが、出発日16日前までに保険を解約した場合、保険料は全額戻ってくる仕組み。
商品は「国内遠征版」と「海外遠征版」の2種類を用意しており、例えば「国内遠征版」では遠征費3万円の場合、保険料900円で加入が可能となる。
なお、本商品は「2025年度グッドデザイン賞」、「2025 第38回小学館DIMEトレンド大賞 ライフデザイン部門」および「第12回少額短期保険大賞」などを受賞しており、推し活市場の発展に寄与する新たな保険商品として、高い評価を得ている。
すでにサービスがスタートしている同保険だが、ホームページには「※推しに会えなかったときの精神的な負担は残念ながら保険では解消できません」というユーモアあふれる一文も。
推し活が一般化した中で開始されたこの保険にSNSでは「革新的だ！」「すごいの出たな!!!!!!」「推しに会うために予定を空けて、お金もかけて準備してる人は多いから、こういうサービスは良いと思う」「オタクが世に認知される時代きたんやなあ」「これは道民全員、冬遠征の時に絶対入るべきなのでは？？？」「まじか。ついにここまで来たか、推し活経済…」などさまざまな声が寄せられた。
【写真】“推し活キャンセル保険”を展開するMysurance
「推し活キャンセル保険」とは、「推しに会うために、国内外を飛び回りたい！」「推し活資金を有益に使いたい！」という推し活層を応援するため、突然の公演中止や延期、交通機関の遅延・欠航、急な通院や入院などにより発生した遠征費のキャンセル料を、保険金額を限度に全額補償する保険。
商品は「国内遠征版」と「海外遠征版」の2種類を用意しており、例えば「国内遠征版」では遠征費3万円の場合、保険料900円で加入が可能となる。
なお、本商品は「2025年度グッドデザイン賞」、「2025 第38回小学館DIMEトレンド大賞 ライフデザイン部門」および「第12回少額短期保険大賞」などを受賞しており、推し活市場の発展に寄与する新たな保険商品として、高い評価を得ている。
すでにサービスがスタートしている同保険だが、ホームページには「※推しに会えなかったときの精神的な負担は残念ながら保険では解消できません」というユーモアあふれる一文も。
推し活が一般化した中で開始されたこの保険にSNSでは「革新的だ！」「すごいの出たな!!!!!!」「推しに会うために予定を空けて、お金もかけて準備してる人は多いから、こういうサービスは良いと思う」「オタクが世に認知される時代きたんやなあ」「これは道民全員、冬遠征の時に絶対入るべきなのでは？？？」「まじか。ついにここまで来たか、推し活経済…」などさまざまな声が寄せられた。