「過食は意思では止められない」カロリー制限や高額下着は無駄？11kg減量した女性が語るダイエットの罠
シンガーソングランナーのSUI氏が自身のYouTubeチャンネルで「ランニングで食べて痩せた」を公開した。動画では、SUI氏が過去の過酷なダイエット経験と過食の苦しみを振り返り、ランニングを通じて11kgの減量に成功し、心身の健康を取り戻すまでの軌跡を語っている。
SUI氏は、15歳頃からダイエットを意識し始め、1日1200キロカロリーに抑える厳しいカロリー制限を行っていたことを告白。「気づけば痩せることが人生になっていた」と振り返る。しかし、16歳で初めてリバウンドを経験し、「食欲が止まらないのは本当に辛かった」と当時の苦悩を吐露した。家族4人分のカレーやご飯4合を一人で食べてしまうほどの過食に陥り、強い罪悪感に苛まれる悪循環に陥っていたという。
その後も、エステやサプリメント、さらには20歳の頃に数十万円もする高額な補正下着を購入するなど、ダイエットに多くのお金をつぎ込んだが、結果は伴わなかった。SUI氏は当時の自身の姿としてピーク時60kgから49kgまで減少した過去の写真を示しつつ、「過食は意思では止められないから原因を探さないといけない」と根本的な問題に向き合う重要性を指摘した。
転機となったのは、ランニングとの出会いだった。当初は消費カロリーを稼ぐために走り始めたが、ランニングの真の効果は「自分を褒められる体質」を作れたことだったと説明。「走るイコール辛いというイメージがある分、走りきれると達成感を得やすい」と語り、3kmを走り切った際に心から自分を褒めることができた経験が、自己肯定感の向上に繋がったと明かした。
走り始めてからも過食してしまう日はあったものの、その頻度は徐々に減少し、1年間に約1kgのペースで無理なく体重が落ちていったという。過食の根本的な解決には、「お腹がいっぱいなのに口の中に食べ物を入れる行為がなんで起きているのかを一度考えてみる」ことが必要だと提言。「私はランニングがきっかけで自分のことが好きになれた」と述べ、自身の体を大切にしながら笑顔で目標に向かっていくことの重要性を視聴者に伝えた。
SUI氏は、15歳頃からダイエットを意識し始め、1日1200キロカロリーに抑える厳しいカロリー制限を行っていたことを告白。「気づけば痩せることが人生になっていた」と振り返る。しかし、16歳で初めてリバウンドを経験し、「食欲が止まらないのは本当に辛かった」と当時の苦悩を吐露した。家族4人分のカレーやご飯4合を一人で食べてしまうほどの過食に陥り、強い罪悪感に苛まれる悪循環に陥っていたという。
その後も、エステやサプリメント、さらには20歳の頃に数十万円もする高額な補正下着を購入するなど、ダイエットに多くのお金をつぎ込んだが、結果は伴わなかった。SUI氏は当時の自身の姿としてピーク時60kgから49kgまで減少した過去の写真を示しつつ、「過食は意思では止められないから原因を探さないといけない」と根本的な問題に向き合う重要性を指摘した。
転機となったのは、ランニングとの出会いだった。当初は消費カロリーを稼ぐために走り始めたが、ランニングの真の効果は「自分を褒められる体質」を作れたことだったと説明。「走るイコール辛いというイメージがある分、走りきれると達成感を得やすい」と語り、3kmを走り切った際に心から自分を褒めることができた経験が、自己肯定感の向上に繋がったと明かした。
走り始めてからも過食してしまう日はあったものの、その頻度は徐々に減少し、1年間に約1kgのペースで無理なく体重が落ちていったという。過食の根本的な解決には、「お腹がいっぱいなのに口の中に食べ物を入れる行為がなんで起きているのかを一度考えてみる」ことが必要だと提言。「私はランニングがきっかけで自分のことが好きになれた」と述べ、自身の体を大切にしながら笑顔で目標に向かっていくことの重要性を視聴者に伝えた。
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