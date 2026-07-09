タレントの山瀬まみ（56）が9日、テレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昨年手術した子宮体がん発覚の経緯について語った。

山瀬は昨年3月に休養を発表。同10月にパーソナリティーを務めるBAYFMの番組「BAYFM it！！」に約7カ月ぶりに復帰し、子宮体がんを患い全摘出したこと、合併症で脳梗塞を患っていたことを明かしていた。

この日は、ベリーショートのヘアスタイルで登場。MCの黒柳徹子に「子宮体がんになりました」と報告した。

病に気づいたきっかけについて「最初は更年期かな？って思ったんですけど。不正出血が結構続いたんですね、でも“きっとこれは生理があがるんだ。最後のあがきだ”って思ってたんです」と話した。

しかし「でもそれにしてもまぁ終わらないから、まずいかな？と思って病院に行ったら、もうその場で“これはがんだから”って」と、不正出血が長く続き、受診したことで発覚したと明かした。

検査結果も待たず「見ただけで分かるぐらいだから」と、その日のうちに手術日まで決定するほど進行していたと説明。手術については「まぁ結構大きな手術になって、子宮とか卵巣とか全部、くっついてる臓器も全部取って。お腹に大きな傷ができるような手術」だったと明かした。