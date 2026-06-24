「いい夫になればなるほど妻は離れていく」妻に不倫された夫がやりがちな逆効果の行動

不倫解決カウンセラーの河村陽子氏が自身のYouTubeチャンネルで「【不倫妻の本音】尽くすほど嫌われ逃げられる｜夫がやってはいけないこと」を公開した。動画では、妻に不倫された夫が陥りがちな「良い夫になろうとする」行動がなぜ逆効果になるのかを解説し、妻の心を取り戻すための「逆転の発想」について語っている。



河村氏は、不倫された夫が妻の心を取り戻そうと、突然家事を手伝ったりプレゼントをしたりする行動について「それをやっていたら妻の不倫は終わらない」と指摘する。不倫中の妻は現実逃避し、不倫相手に夢中になっている状態であり、夫が良かれと思って尽くすほど「見下される」「引き留めようとしている圧力を感じる」と捉えられ、かえって妻に嫌悪感を抱かせてしまうという。



動画内では、逆効果になる3つの行動として「急に優しくなる・尽くしすぎる」「話し合い・謝罪を繰り返す」「不倫相手への嫉妬をぶつける」ことを挙げた。特に話し合いについて、不倫中の妻は「日常の問題解決モードではない」ため、論理的な対話は心に響かないと解説。むしろ「また責任とか義務とかそういう話を私に押し付けられるんじゃないか」とうんざりさせてしまうと語る。また、不倫相手への嫉妬や攻撃は「ロミオとジュリエット効果」を生み、かえって妻の「不倫相手を守りたい」という思いを強めてしまうと警鐘を鳴らした。



妻の心を取り戻すための解決策として、河村氏は「いい夫を演じるのをやめる」「堂々と毎日を生きる」ことを提唱する。妻の顔色をうかがうのではなく、自分の人生に集中し、自分軸を取り戻すことが重要だと力説。一方で、堂々と生きることは「見て見ぬふりをして何もしないという意味ではない」と釘を刺し、同居している間に不倫の証拠をしっかり集めるよう助言した。「人間というものは、失いそうになって初めて価値を感じる生き物」とし、まずは自分自身を取り戻すことから始めるよう、悩める夫たちにエールを送った。