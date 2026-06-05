『山口くんはワルくない』高橋恭平×高橋ひかる×岩瀬洋志の“エモ推し”新写真を一挙解禁！
本日6月5日公開を迎えたなにわ男子・高橋恭平主演の映画『山口くんはワルくない』より、本作ならではの“エモさ”にフォーカスした新場面写真が一挙解禁となった。
【写真】『山口くんはワルくない』エモい！新写真5枚解禁
本作は、斉木優による同名少女漫画の実写映画化で、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くんを演じるのは、なにわ男子の高橋恭平。山口くんと急接近するヒロイン・皐役に高橋ひかる、皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインのまさかの恋のライバル（？）となる石崎役を岩瀬洋志が演じる。
解禁となった場面写真で新たに登場したのは、山口くん（高橋恭平）とヒロイン・皐（高橋ひかる）が私服姿で寄り添い“自撮り”をするまぶしいカット。制服とはひと味違うプライベート感あふれる姿は、2人の甘酸っぱいデートの一コマを期待させる。
一方、山口くんと、山口くんに特別な思いを抱く石崎（岩瀬洋志）のツーショットは、風情あふれる浴衣姿。金魚すくいに夢中になる山口くんを隣で見つめる石崎は何かを伝えたそうな雰囲気を醸し出していて−。彼が秘めた熱い視線がにじみ出た1枚となっている。
そしてそんな山口くんと石崎の様子を間近で見て驚いた表情を見せる皐の姿も切り取られている。3人のみずみずしくも不器用な恋の矢印は複雑に交錯し、そのこじれた三角関係はさらに加速していく。
皐と石崎が2人でイヤホンを片耳ずつ“半分こ”しながら音楽を聴いている横で、それを面白くなさそうに見つめる山口くんの姿を捉えた場面も。もしかして山口くん、やいてる？ いったいどんなシチュエーションなのか、それぞれの思惑がすれ違う、恋のもろさや切なさを絶妙に描き出したカットとなっている。
本作のメガホンを取った守屋健太郎監督は「斉木 優先生の原作は、大事件が起きるわけではないけれど、読みはじめるとつい目が離せなくなる。それは作品の中で、登場人物ひとりひとりがとても生き生きとしていて、細かいディテールまで丁寧に描かれているからなんです。だからこそ、映画化では原作の持つ雰囲気のままキャラクターを見せることが、重要なんじゃないかと思いました。原作ファンの学生さんには“このクラスの一員になりたい”、大人ファンには“こういう学園生活を送りたかった”と思ってもらえるような映画を作りたかった」と明かす。
劇中では、皐のモノローグをテロップで表現する演出や、照れると耳が赤くなる山口くんの愛らしいしぐさなど、少女漫画らしいきらめきをそのまま映像へ昇華。同じく「別冊フレンド」で連載されていた『スプラウト』（作・南波あつこ）のドラマ化を手がけた際、守屋監督が積み重ねた“少女漫画研究”の知見が大きなヒントになっているという。
公開に先駆けて行われた試写会も大盛況となり、客席から歓喜の声が飛び交った本作。その反響を振り返り、監督は「ハラハラする映画やゲラゲラ笑う映画だと、ニコニコしながら出てくると思うんですが、この作品はみなさん“ニヤニヤ”しながら出てきて（笑）。ドーパミンというより、セロトニンがじんわり出るというか、企画当初に目指していた“ちょっとした幸福感に包まれる作品”になれたのかなと思っています。原作を読んだとき、まるでクラスメイトの一員になったような感覚があって、それを映画でも大切にしました。実際に同じ経験がなくても、あのクラスの一員になった気分で、楽しんでもらえたら」とにこやかに語る。
さらに、本作がヒロインの皐“だけ”が山口くんの魅力に気づくことから始まる物語であることにちなみ、監督“だけ”が知る高橋恭平の撮影秘話も到着。「エンドロールのあとに“とあるカット”を入れたんですが、僕からは細かい指示をせず、恭平さんに任せて、ぶっつけ本番で撮ったんです。さすがなにわ男子！ キラキラアイドル、恐れ入りましたね。最後の最後までぜひ楽しんでください！」と、高橋恭平の座長としての圧倒的な輝きを大絶賛した。監督をも脱帽させた、エンドロール後に待ち受けるサプライズカットの真相とは？
映画『山口くんはワルくない』は全国公開中。
※高橋ひかるの「高」は「はしごだか」が正式表記
【写真】『山口くんはワルくない』エモい！新写真5枚解禁
本作は、斉木優による同名少女漫画の実写映画化で、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くんを演じるのは、なにわ男子の高橋恭平。山口くんと急接近するヒロイン・皐役に高橋ひかる、皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインのまさかの恋のライバル（？）となる石崎役を岩瀬洋志が演じる。
一方、山口くんと、山口くんに特別な思いを抱く石崎（岩瀬洋志）のツーショットは、風情あふれる浴衣姿。金魚すくいに夢中になる山口くんを隣で見つめる石崎は何かを伝えたそうな雰囲気を醸し出していて−。彼が秘めた熱い視線がにじみ出た1枚となっている。
そしてそんな山口くんと石崎の様子を間近で見て驚いた表情を見せる皐の姿も切り取られている。3人のみずみずしくも不器用な恋の矢印は複雑に交錯し、そのこじれた三角関係はさらに加速していく。
皐と石崎が2人でイヤホンを片耳ずつ“半分こ”しながら音楽を聴いている横で、それを面白くなさそうに見つめる山口くんの姿を捉えた場面も。もしかして山口くん、やいてる？ いったいどんなシチュエーションなのか、それぞれの思惑がすれ違う、恋のもろさや切なさを絶妙に描き出したカットとなっている。
本作のメガホンを取った守屋健太郎監督は「斉木 優先生の原作は、大事件が起きるわけではないけれど、読みはじめるとつい目が離せなくなる。それは作品の中で、登場人物ひとりひとりがとても生き生きとしていて、細かいディテールまで丁寧に描かれているからなんです。だからこそ、映画化では原作の持つ雰囲気のままキャラクターを見せることが、重要なんじゃないかと思いました。原作ファンの学生さんには“このクラスの一員になりたい”、大人ファンには“こういう学園生活を送りたかった”と思ってもらえるような映画を作りたかった」と明かす。
劇中では、皐のモノローグをテロップで表現する演出や、照れると耳が赤くなる山口くんの愛らしいしぐさなど、少女漫画らしいきらめきをそのまま映像へ昇華。同じく「別冊フレンド」で連載されていた『スプラウト』（作・南波あつこ）のドラマ化を手がけた際、守屋監督が積み重ねた“少女漫画研究”の知見が大きなヒントになっているという。
公開に先駆けて行われた試写会も大盛況となり、客席から歓喜の声が飛び交った本作。その反響を振り返り、監督は「ハラハラする映画やゲラゲラ笑う映画だと、ニコニコしながら出てくると思うんですが、この作品はみなさん“ニヤニヤ”しながら出てきて（笑）。ドーパミンというより、セロトニンがじんわり出るというか、企画当初に目指していた“ちょっとした幸福感に包まれる作品”になれたのかなと思っています。原作を読んだとき、まるでクラスメイトの一員になったような感覚があって、それを映画でも大切にしました。実際に同じ経験がなくても、あのクラスの一員になった気分で、楽しんでもらえたら」とにこやかに語る。
さらに、本作がヒロインの皐“だけ”が山口くんの魅力に気づくことから始まる物語であることにちなみ、監督“だけ”が知る高橋恭平の撮影秘話も到着。「エンドロールのあとに“とあるカット”を入れたんですが、僕からは細かい指示をせず、恭平さんに任せて、ぶっつけ本番で撮ったんです。さすがなにわ男子！ キラキラアイドル、恐れ入りましたね。最後の最後までぜひ楽しんでください！」と、高橋恭平の座長としての圧倒的な輝きを大絶賛した。監督をも脱帽させた、エンドロール後に待ち受けるサプライズカットの真相とは？
映画『山口くんはワルくない』は全国公開中。
※高橋ひかるの「高」は「はしごだか」が正式表記