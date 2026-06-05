敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。6回2安打無失点、6奪三振で7-0の勝利に貢献。6勝目を挙げた。打者としても4打数3安打2四球と大活躍。衝撃的な活躍に指揮官や同僚からは惜しみない称賛が贈られていた。

大谷は初回から3イニング連続で三者凡退の好投。4回2死から、前回登板と合わせて9回2/3で初めての安打を許すも、続く4番アレナドを三ゴロに打ち取った。5回は三者凡退。6回に1死一、二塁のピンチを作るも併殺打で切り抜けた。規定投球回数には1イニング届かずも、防御率は驚異の0.74となった。

打っては、初回に内野安打を放つと、3回と4回には四球で出塁。6回の第4打席には右前打でチャンスを拡大した。7回の第5打席は三振に倒れるも、9回の第6打席に右安打を放ち、この日5出塁とした。

試合後、ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継では、ロバーツ監督が報道陣の取材に応じる様子を放送。大谷の全力投球に関して「彼はランナーに対して非常に“自己中心的”なんだ。失点を許さないようにね」と語ると、「ショウヘイにとっては1点1点が重要なんだ。毎回完封を狙っているように感じるよ」と評した。

続けて「（それが）序盤から手を抜かないという形で表れている。彼は様子を見てプレッシャーがかかるのを待ち、そこから本腰を入れるようなことはしない。最初から失点のリスクを最小限に抑えるという素晴らしい仕事をしている」と絶賛していた。

同僚も口々に褒めたたえている。この日5号2ランを含む5打数3安打2打点のタッカーは、「打席でもマウンドでも、あれだけのことをやってのけるなんて本当に素晴らしいと思う」と脱帽。「僕は100マイル（約161キロ）の球を投げられないから、彼の気持ちは分からないし、どんな苦労をしているかも分からない。毎日打席やマウンドに立つたびに、持てる力の全てを出し切っている。驚異的な働きをしてくれているよ」と持ち上げた。

相棒を務めた捕手のスミスも「信じられないほど素晴らしい。彼はこの地球上に存在した中で最高の選手だ」と手放しで称えた。「毎日彼がグラウンドに出て勝負している姿を見るのは楽しい。6回無失点に抑え、打者としても何度も出塁する。それを常にやっているのだから、本当に素晴らしいことだ」と二刀流で唯一無二の活躍を続ける大谷に賛辞を送っていた。



（THE ANSWER編集部）