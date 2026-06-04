黒木華＆青木柚、“推し活”で意気投合 ペンライト片手に踊り狂う『マジカル・シークレット・ツアー』本編映像
俳優の有村架純、黒木華、南沙良が共演する映画『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）より、黒木と青木柚が“推し活”に熱中する本編映像が解禁された。
【動画】ペンライトを振り回し、古参オタク同士が急接近⁉本編映像
本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸容疑で逮捕された実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。借金を抱えた主婦、非正規雇用の研究員、未婚の妊婦という、それぞれ事情を抱えた3人の女性が、金の密輸をきっかけに出会い、罪という秘密で絆を深め、自分らしい生き方を模索していく姿を描く。
黒木が演じる清恵は、奨学金返済のために借金を抱え、非正規雇用として研究所で働く苦しい生活の中で、“推し活”を唯一の生きがいにしている。
今回解禁された映像では、清恵と、青木演じる後輩研究員・椎名の意外な共通点が明らかになる場面。若くしてスタンフォード大学のラボへの移籍も決まっている将来有望なハイスペック研究員の椎名に嫉妬心を抱いていた清恵だったが、飲み会の場で同じアイドルグループを推していることが発覚。一気に距離を縮めた二人は、そのまま椎名の家に向かうことに…。
フランスに移住した叔父の大邸宅に一人で暮らす椎名。シャンデリアが煌めくクラシック調の豪華な邸宅だが、ひとたび部屋に入ると、場違いなほどの大量の“推し”グッズや写真がびっしりと飾られた “推し部屋”が出現。さらに、椎名が部屋の電気を消すと、ネオンが光り、大画面には推しのミュージックビデオが流れ始める。
大音量で音楽が鳴り響く中、ペンライトを振り回しながら、歌い、踊る2人。研究所では決して見せることのない研究員たちの熱狂的で愛おしい“オタク”全開の姿が映し出されている。“推し”を通じて一気に距離を縮めていく清恵と椎名。しかし、この友情はやがて金密輸を巡る出来事によって思わぬ方向へと進んでいく。
監督を務めるのは、『ミセス・ノイズィ』『佐藤さんと佐藤さん』などで知られる天野千尋。有村、黒木、南、青木のほか、塩野瑛久、斎藤工らが共演する。
【動画】ペンライトを振り回し、古参オタク同士が急接近⁉本編映像
本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸容疑で逮捕された実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。借金を抱えた主婦、非正規雇用の研究員、未婚の妊婦という、それぞれ事情を抱えた3人の女性が、金の密輸をきっかけに出会い、罪という秘密で絆を深め、自分らしい生き方を模索していく姿を描く。
今回解禁された映像では、清恵と、青木演じる後輩研究員・椎名の意外な共通点が明らかになる場面。若くしてスタンフォード大学のラボへの移籍も決まっている将来有望なハイスペック研究員の椎名に嫉妬心を抱いていた清恵だったが、飲み会の場で同じアイドルグループを推していることが発覚。一気に距離を縮めた二人は、そのまま椎名の家に向かうことに…。
フランスに移住した叔父の大邸宅に一人で暮らす椎名。シャンデリアが煌めくクラシック調の豪華な邸宅だが、ひとたび部屋に入ると、場違いなほどの大量の“推し”グッズや写真がびっしりと飾られた “推し部屋”が出現。さらに、椎名が部屋の電気を消すと、ネオンが光り、大画面には推しのミュージックビデオが流れ始める。
大音量で音楽が鳴り響く中、ペンライトを振り回しながら、歌い、踊る2人。研究所では決して見せることのない研究員たちの熱狂的で愛おしい“オタク”全開の姿が映し出されている。“推し”を通じて一気に距離を縮めていく清恵と椎名。しかし、この友情はやがて金密輸を巡る出来事によって思わぬ方向へと進んでいく。
監督を務めるのは、『ミセス・ノイズィ』『佐藤さんと佐藤さん』などで知られる天野千尋。有村、黒木、南、青木のほか、塩野瑛久、斎藤工らが共演する。