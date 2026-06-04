バレーボール・ネーションズリーグ

バレーボールの女子ネーションズリーグ（VNL）第1週カナダ大会は3日（日本時間4日）、ケベックシティで初戦が行われ、世界ランク5位の日本代表が3-1（23-25、25-12、25-22、25-13）で同13位フランスに勝利した。佐藤淑乃が両軍トップの18得点するなど躍動。敗れたフランスからも称賛の声が漏れた。

日本は主将の石川真佑、セッター関菜々巳、アウトサイドヒッター佐藤、和田由紀子、ミドルブロッカー荒木彩花、島村春世、リベロ福留慧美が先発した。第1セットを落とすスタートとなったが、そこから盛り返した。第2セットを25-12と圧倒すると、接戦となった第3セットもものにし、第4セットでは佐藤のブロックやサービスエースが飛び出し初戦を白星で飾った。

試合後、国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」の動画配信サイト「VBTV」がフランス側のインタビューを中継。アウトサイドヒッターのリロ・ラタヒリがインタビューに応え、「彼女たちの方が優れていた。長いラリーでプレッシャーをかけ続けてきて、最終的に私たちが落としてしまった。それが勝負を分けたと思う。サーブでもミスを多くしてしまった」と日本を称賛した。

さらに、セザール・エルナンデス監督は「第3セットまでは競争力を持って戦えた。日本を称えたい。素晴らしい試合をしていた。その後は少し集中力を欠いてしまった」と説明。第1セットを先取できたことについては「ゲームプラン通りにプレー出来た。よいスタートを切れたよね。次戦でもこの試合の第1セットのようにプレーしたい」と前を見据えていた。



（THE ANSWER編集部）