今敏監督『パプリカ』公開20周年 4Kリマスター上映＆豪華記念企画が一挙発表
今敏監督の傑作アニメーション映画『パプリカ』4Kリマスター版が、公開20周年を記念して8月7日より全国拡大上映されることが決定した。あわせて、POP UP STOREの開催や4K UHD発売、原作小説の限定カバー版発売など、20周年を祝うさまざまな企画も発表された。
【動画】今敏監督『パプリカ』4Kリマスター予告編
■第一の夢 4Kリマスター版上映
今回の上映は、映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」のリバイバル上映プロジェクトの一環として実施されるもの。今年1月に行われたリバイバル上映が大きな反響を呼んだことを受け、上映規模を大幅に拡大。全国82館での上映が予定されており、公開劇場は今後さらに追加されるという。オリジナルの入場者特典の配布も実施予定。詳細は後日発表される。
『パプリカ』は、筒井康隆の同名小説を原作に、2006年に公開された長編アニメーション映画。他人の夢に入り込むことができる“夢探偵”パプリカを主人公に、夢と現実が入り混じる幻想的な世界を描いた。今敏監督ならではの緻密な映像表現と、音楽家・平沢進による印象的な楽曲が高く評価され、世界中のクリエイターに影響を与え続けている。
■第二の夢 公開25周年『千年女優』×公開20周年『パプリカ』 POP UP STORE 開催
7月29日から8月4日まで、ジェイアール京都伊勢丹では『千年女優』公開25周年と『パプリカ』公開20周年を記念したPOP UP STOREを開催。『千年女優』としては初となるPOP UP STOREで、両作品の限定アイテムが販売される。『パプリカ』はCALTLAによるコラボアイテムがそろう。会場では「千年の美しい夢」を詰め込んだアパレルなど限定アイテムを販売予定。商品情報などの詳細は、後日発表される。
■第三の夢 『PERFECT BLUE×パプリカ POP UP STORE』 開催
東京・新宿マルイ アネックス（7月17日〜26日）、大阪・なんばマルイ（8月7日〜16日）、福岡・博多マルイ（9月4日〜13日）では、 監督デビュー作でありアニメーション初の本格サイコサスペンス『PERFECT BLUE』と『パプリカ』のコラボPOP UP STOREも巡回開催。今敏監督の代表作2本の世界観を楽しめるグッズが展開される予定だ。
■第四の夢 新宿ピカデリー 、7月17日より先行上映開催
東京・新宿ピカデリーでは7月17日から23日まで1週間限定の先行上映を実施。全国公開に先駆けて、4Kリマスター版をいち早くスクリーンで体験できる。新宿マルイ アネックスのPOP UP STOREとあわせて楽しめる。同館では、7月23日の上映終了後、8月7日より改めて上映がスタートする。
■第五の夢 『パプリカ』4K UHD＋ブルーレイセット発売
9月9日には『パプリカ』4K UHD＋ブルーレイセットの発売も決定。4Kリマスター映像に加え、Dolby Atmos対応の高音質仕様で作品世界を楽しめる豪華版となる。鏡面仕上げのアウターケースなど特典も充実。
■第六の夢 原作小説を映画公開20周年記念限定カバーで発売
原作となった筒井康隆の小説『パプリカ』を、映画公開20周年記念の限定カバー版として発売（従来のカバーの上に特別カバーが巻かれたダブルカバー仕様）。映画の名場面をデザインした特別仕様で、7月9日頃から全国の書店に並ぶ予定だ。
■『パプリカ』4Kリマスター版 公開劇場
［北海道］札幌シネマフロンティア、イオンシネマ旭川駅前（8月14日〜）
［青森］イオンシネマ新青森（8月14日〜）
［岩手］イオンシネマ江釣子
［宮城］MOVIX仙台
［山形］MOVIE ON やまがた
［福島］イオンシネマ福島、まちポレいわき
［茨城］MOVIXつくば、イオンシネマ守谷
［栃木］MOVIX宇都宮
［群馬］イオンシネマ高崎
［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、川越スカラ座（8月8日〜）、イオンシネマ春日部、深谷シネマ（8月9日〜）、OttO（9月）
［千葉］ユナイテッド・シネマ幕張、キネマ旬報シアター（8月8日〜）、USシネマ千葉ニュータウン、イオンシネマ市川妙典（8月14日〜）
［東京］新宿ピカデリー（7月17日〜、8月7日〜）、109シネマズプレミアム新宿、池袋HUMAXシネマズ、MOVIX亀有、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、109シネマズ木場（8月14日〜）、目黒シネマ（8月9日〜）、キネカ大森、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布（8月14日〜）、MOVIX昭島
［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマみなとみらい（8月14日〜）、109シネマズ川崎（8月14日〜）、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマ座間、小田原コロナシネマワールド
［新潟］高田世界館（日程未定）
［石川］イオンシネマ金沢フォーラス
［山梨］CineYama
［長野］長野相生座・ロキシー、イオンシネマ松本（8月14日〜）、上田映劇（日程未定）
［岐阜］イオンシネマ各務原（8月14日〜）
［静岡］静岡シネ・ギャラリー、シネマイーラ（9月11日〜）
［愛知］109シネマズ名古屋、イオンシネマ名古屋茶屋、安城コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ長久手
［三重］イオンシネマ津南（8月14日〜）
［滋賀］ユナイテッド・シネマ大津
［京都］出町座、イオンシネマ京都桂川
［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋（8月14日〜）、イオンシネマ茨木、イオンシネマ大日（8月14日〜）
［兵庫］kino cinema神戸国際、イオンシネマ加古川（8月14日〜）、塚口サンサン劇場
［和歌山］イオンシネマ和歌山
［岡山］イオンシネマ岡山
［広島］サロンシネマ
［山口］MOVIX周南
［徳島］イオンシネマ徳島（8月14日〜）
［香川］イオンシネマ宇多津（8月14日〜）
［福岡］KBCシネマ、ユナイテッド・シネマなかま16、イオンシネマ大野城（8月14日〜）
［佐賀］109シネマズ佐賀（8月14日〜）
［長崎］シネマボックス太陽
［熊本］熊本ピカデリー
［大分］大分シネマ5（8月8日〜）、日田シネマテーク・リベルテ（日程未定）
［宮崎］宮崎キネマ館
［鹿児島］ガーデンズシネマ
※上映劇場が変更となる場合があり。
※チケットは各劇場にて販売。
※1700円均一（各種サービスデーや他の割引サービスは利用不可）。
※プレミアムシート等により料金が異なる場合あり。
※上映日や上映時間は各劇場の公式ホームページ等で確認できる。
※劇場やスクリーンによって2K上映となる場合あり。
■あらすじ
精神医学研究所に勤める千葉敦子はノーベル賞級の研究者／サイコセラピスト。だが、彼女にはもうひとつの秘密の顔があった。他人の夢とシンクロして無意識界に侵入する夢探偵“パプリカ”。人格の破壊も可能なほど強力な最新型精神治療テクノロジー「DCミニ」をめぐる争奪戦が刻一刻とテンションを増し、現実と夢が極限まで交錯したその瞬間、物語世界は驚愕の未体験ゾーンに突入する。
【動画】今敏監督『パプリカ』4Kリマスター予告編
■第一の夢 4Kリマスター版上映
今回の上映は、映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」のリバイバル上映プロジェクトの一環として実施されるもの。今年1月に行われたリバイバル上映が大きな反響を呼んだことを受け、上映規模を大幅に拡大。全国82館での上映が予定されており、公開劇場は今後さらに追加されるという。オリジナルの入場者特典の配布も実施予定。詳細は後日発表される。
■第二の夢 公開25周年『千年女優』×公開20周年『パプリカ』 POP UP STORE 開催
7月29日から8月4日まで、ジェイアール京都伊勢丹では『千年女優』公開25周年と『パプリカ』公開20周年を記念したPOP UP STOREを開催。『千年女優』としては初となるPOP UP STOREで、両作品の限定アイテムが販売される。『パプリカ』はCALTLAによるコラボアイテムがそろう。会場では「千年の美しい夢」を詰め込んだアパレルなど限定アイテムを販売予定。商品情報などの詳細は、後日発表される。
■第三の夢 『PERFECT BLUE×パプリカ POP UP STORE』 開催
東京・新宿マルイ アネックス（7月17日〜26日）、大阪・なんばマルイ（8月7日〜16日）、福岡・博多マルイ（9月4日〜13日）では、 監督デビュー作でありアニメーション初の本格サイコサスペンス『PERFECT BLUE』と『パプリカ』のコラボPOP UP STOREも巡回開催。今敏監督の代表作2本の世界観を楽しめるグッズが展開される予定だ。
■第四の夢 新宿ピカデリー 、7月17日より先行上映開催
東京・新宿ピカデリーでは7月17日から23日まで1週間限定の先行上映を実施。全国公開に先駆けて、4Kリマスター版をいち早くスクリーンで体験できる。新宿マルイ アネックスのPOP UP STOREとあわせて楽しめる。同館では、7月23日の上映終了後、8月7日より改めて上映がスタートする。
■第五の夢 『パプリカ』4K UHD＋ブルーレイセット発売
9月9日には『パプリカ』4K UHD＋ブルーレイセットの発売も決定。4Kリマスター映像に加え、Dolby Atmos対応の高音質仕様で作品世界を楽しめる豪華版となる。鏡面仕上げのアウターケースなど特典も充実。
■第六の夢 原作小説を映画公開20周年記念限定カバーで発売
原作となった筒井康隆の小説『パプリカ』を、映画公開20周年記念の限定カバー版として発売（従来のカバーの上に特別カバーが巻かれたダブルカバー仕様）。映画の名場面をデザインした特別仕様で、7月9日頃から全国の書店に並ぶ予定だ。
■『パプリカ』4Kリマスター版 公開劇場
［北海道］札幌シネマフロンティア、イオンシネマ旭川駅前（8月14日〜）
［青森］イオンシネマ新青森（8月14日〜）
［岩手］イオンシネマ江釣子
［宮城］MOVIX仙台
［山形］MOVIE ON やまがた
［福島］イオンシネマ福島、まちポレいわき
［茨城］MOVIXつくば、イオンシネマ守谷
［栃木］MOVIX宇都宮
［群馬］イオンシネマ高崎
［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、川越スカラ座（8月8日〜）、イオンシネマ春日部、深谷シネマ（8月9日〜）、OttO（9月）
［千葉］ユナイテッド・シネマ幕張、キネマ旬報シアター（8月8日〜）、USシネマ千葉ニュータウン、イオンシネマ市川妙典（8月14日〜）
［東京］新宿ピカデリー（7月17日〜、8月7日〜）、109シネマズプレミアム新宿、池袋HUMAXシネマズ、MOVIX亀有、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、109シネマズ木場（8月14日〜）、目黒シネマ（8月9日〜）、キネカ大森、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布（8月14日〜）、MOVIX昭島
［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマみなとみらい（8月14日〜）、109シネマズ川崎（8月14日〜）、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマ座間、小田原コロナシネマワールド
［新潟］高田世界館（日程未定）
［石川］イオンシネマ金沢フォーラス
［山梨］CineYama
［長野］長野相生座・ロキシー、イオンシネマ松本（8月14日〜）、上田映劇（日程未定）
［岐阜］イオンシネマ各務原（8月14日〜）
［静岡］静岡シネ・ギャラリー、シネマイーラ（9月11日〜）
［愛知］109シネマズ名古屋、イオンシネマ名古屋茶屋、安城コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ長久手
［三重］イオンシネマ津南（8月14日〜）
［滋賀］ユナイテッド・シネマ大津
［京都］出町座、イオンシネマ京都桂川
［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋（8月14日〜）、イオンシネマ茨木、イオンシネマ大日（8月14日〜）
［兵庫］kino cinema神戸国際、イオンシネマ加古川（8月14日〜）、塚口サンサン劇場
［和歌山］イオンシネマ和歌山
［岡山］イオンシネマ岡山
［広島］サロンシネマ
［山口］MOVIX周南
［徳島］イオンシネマ徳島（8月14日〜）
［香川］イオンシネマ宇多津（8月14日〜）
［福岡］KBCシネマ、ユナイテッド・シネマなかま16、イオンシネマ大野城（8月14日〜）
［佐賀］109シネマズ佐賀（8月14日〜）
［長崎］シネマボックス太陽
［熊本］熊本ピカデリー
［大分］大分シネマ5（8月8日〜）、日田シネマテーク・リベルテ（日程未定）
［宮崎］宮崎キネマ館
［鹿児島］ガーデンズシネマ
※上映劇場が変更となる場合があり。
※チケットは各劇場にて販売。
※1700円均一（各種サービスデーや他の割引サービスは利用不可）。
※プレミアムシート等により料金が異なる場合あり。
※上映日や上映時間は各劇場の公式ホームページ等で確認できる。
※劇場やスクリーンによって2K上映となる場合あり。
■あらすじ
精神医学研究所に勤める千葉敦子はノーベル賞級の研究者／サイコセラピスト。だが、彼女にはもうひとつの秘密の顔があった。他人の夢とシンクロして無意識界に侵入する夢探偵“パプリカ”。人格の破壊も可能なほど強力な最新型精神治療テクノロジー「DCミニ」をめぐる争奪戦が刻一刻とテンションを増し、現実と夢が極限まで交錯したその瞬間、物語世界は驚愕の未体験ゾーンに突入する。