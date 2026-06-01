【あと2日】AmazonでAmoji（アモジ）の定番サンダルがセール価格に
Amazon スマイルSaleが2026年6月2日（火）まで開催中です。今回は、これからの季節に活躍するAmojiのシンプルなサンダルをご紹介。大人サイズからキッズサイズまで揃っているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

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シンプルであわせやすい定番品「AM1702（現行モデル）」


Amoji(アモジ)

[アモジ] サンダル AM1702 (現行モデル) [アモジ] サンダル メンズ スリッパ 室内 レディース ルームシューズ めんず クロッグサンダル れでぃーす サボ ビジネス オフィスサンダル ビーチ ベランダ 室内履き さんだる すりっぱ 夏 夏用 通気 部屋 軽量 おしゃれ クッション 大きいサイズ 幅広 内履き 外履き 防水 事務所 屋外 玄関 ゴム つっかけ スリッポン AM1702 黒 ブラック 26.0cm

2,798円 → 2,378円（15%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amoji(アモジ)

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Amoji(アモジ)

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近所などのお出かけにも、旅行への使用にも、水遊びにも適応


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[アモジ] サンダル カモフラージュ [アモジ] メンズ サンダル レディース スリッパ めんず さんだる すりっぱ ルームシューズ スポーツサンダル カモフラージュ サボサンダル クロッグサンダル 迷彩 ビーチサンダル 外出履き 通気 グリーン 27.0cm

2,980円 → 2,533円（15%オフ）

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クッション性に優れた履き心地の「1521（現行モデル）」


Amoji(アモジ)

[アモジ] サンダル ワイルドトレイル WildTrail AA1521(現行モデル) [アモジ] レディース サンダル メンズ クロッグサンダル れでぃーす さんだる めんず クッション サボサンダル ビーチ 外履き 夏 キャンプ 室内 ゴム 夏用 通気 厚底 eva 男性 穴あき 夏 男性用 大きいサイズ 通気性 おしゃれ 屋外 オシャレ 外出履き なつ スポーツサンダル clogs AA1521 黒 ブラック 26.0cm

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かかとのストラップを調整でき、車の運転も可能


Amoji(アモジ)

[アモジ] クロッグサンダル ワイルドトレイル WildTrail CL212 [アモジ] メンズ サンダル レディース クロッグサンダル サボサンダル 外出履き カジュアル ファッション さんだる サボ 夏 夏用 なつ 通気 厚底 外履き 海 川 靴 スリッポン おしゃれ オシャレ めんず れでぃーす 屋外 玄関 ゴム 大きいサイズ 幅広 CL212 グレー 27.0cm

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ソックスのような柔軟性と素足のような履き心地を実現


Amoji(アモジ)

[アモジ] サボサンダル 2way SP2378 [アモジ] マリンシューズ メンズ マリンシューズ レディース ウォーターシューズ メンズ ウォーターシューズ レディース サボサンダル メンズ サボサンダル レディース スリッポン メンズ スリッポン レディース サンダル メンズ サボシューズ アクアシューズ ビーチシューズ ビジネスサンダル オフィス サンダル 室内 水陸両用 しゅーず 通気 ウォーキングシューズ 川 靴 海 メッシュ すりっぽん サボシューズ さぼ 夏 なつ オフィス カカト 踏める 2way SP2378 黒 ブラック/ブラック 26cm

3,680円 → 3,128円（15%オフ）

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土踏まずデザインにより、様々なスポーツ後にリカバリーを促す定番の一足


Amoji(アモジ)

[アモジ] リカバリーサンダル XLS1555 [アモジ] スリッパ 室内 メンズ サンダル レディース シャワーサンダル ベランダ アーチ スライド ルームシューズ おしゃれ オシャレ バス 土踏まず 足裏アーチ 足底 ゴム 部屋 室内履き 外履き 外 室外 部屋 川 海 水遊び 風呂 厚底 プール シャワー eva XLS1555 黒 ブラック 28.0cm

3,980円 → 3,383円（15%オフ）

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通気ホールが風を通し、足を涼しく保つ「ワイルドトレイル AA1521（現行モデル）」


Amoji(アモジ)

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足首ストライプを足型によって自由に調整できるアウトドアサンダル


Amoji(アモジ)

[アモジ] スポーツサンダル アウトドアサンダル ES709 [アモジ] メンズ サンダル レディース スポーツサンダル めんず さんだる れでぃーす すぽーつさんだる めんず ファッション アウトドアサンダル スポサン オシャレ おしゃれ 川 靴 海 ハイキング トレッキング つま先あり つま先保護 マジック マジックテープ ストラップ ドライブ 調節 運転 水陸両用 登山 夏 夏用 ES709 黒 ブラック 24.0cm

4,980円 → 4,232円（15%オフ）

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フローリングを傷つけにくい素材で、室内履きにも人気


Amoji(アモジ)

[アモジ] クロッグサンダル 無地 穴なし GX0895 [アモジ] メンズ サンダル スリッパ 室内 レディース ワークサンダル アーチ ルームシューズ おしゃれ 土踏まず 足裏アーチ 足底 ゴム クロッグサンダル ドクター ワークマン 医療 穴無し 穴なし 厨房用 医療用 防水 ナース 部屋 室内履き 外履き 外 室外 部屋 川 海 水遊び プール eva 無地 GX0895 黒 ブラック 26.0cm

1,980円 → 1,683円（15%オフ）

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足の自然な動きを妨げずフィットネスするスライドサンダル


Amoji(アモジ)

[アモジ] シャワーサンダル スライドサンダル スリッパ 静音 軽量 SS6818 [アモジ] スリッパ 室内 メンズ サンダル 外履き レディース シャワーサンダル ベランダ スライドサンダル ルームシューズ バス ゴム 部屋 室内履き 風呂 ビーチ プール トイレ ルーム eva SS6818 黒 ブラック 27.0cm

2,198円 → 1,868円（15%オフ）

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カラー展開も豊富。定番のキッズ用サンダル（サイズ：13〜25cm）


Amoji(アモジ)

[アモジ] キッズ サンダル KID1521 [アモジ] サンダル キッズ ビーチサンダル 子供 さんだる きっず クロッグサンダル 男の子 水陸両用 子ども びーちさんだる こども プール 女の子 外出履き 海 ジュニア 水抜き ガールズ ボーイズ 水遊び 川遊び ビーサン 子供用 夏 水遊び用 KID1521 黒 ブラック 23cm

2,290円 → 1,946円（15%オフ）

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BIRKENSTOCK(ビルケンシュトック)

[ビルケンシュトック] ARIZONA (アリゾナ) EVAサンダル 幅広 M.ANTHRACITE [ビルケンシュトック] 129421 ARIZONA (アリゾナ) サンダル EVA BLACK (ブラック) レギュラー (幅広) 42-約27.0cm

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クロックス メンズ レディース サンダル クラシック クロッグ モデル 軽量 crocs classic [並行輸入品] Classic クロックス クラシック サンダル [並行輸入品]

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