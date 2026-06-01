【あと2日】AmazonでAmoji（アモジ）の定番サンダルがセール価格に
→ Amazon「Amoji（アモジ）」はこちら
→ Amazon スマイルSaleはこちら
シンプルであわせやすい定番品「AM1702（現行モデル）」
近所などのお出かけにも、旅行への使用にも、水遊びにも適応
[アモジ] サンダル カモフラージュ [アモジ] メンズ サンダル レディース スリッパ めんず さんだる すりっぱ ルームシューズ スポーツサンダル カモフラージュ サボサンダル クロッグサンダル 迷彩 ビーチサンダル 外出履き 通気 グリーン 27.0cm
2,980円 → 2,533円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
クッション性に優れた履き心地の「1521（現行モデル）」
かかとのストラップを調整でき、車の運転も可能
ソックスのような柔軟性と素足のような履き心地を実現
[アモジ] サボサンダル 2way SP2378 [アモジ] マリンシューズ メンズ マリンシューズ レディース ウォーターシューズ メンズ ウォーターシューズ レディース サボサンダル メンズ サボサンダル レディース スリッポン メンズ スリッポン レディース サンダル メンズ サボシューズ アクアシューズ ビーチシューズ ビジネスサンダル オフィス サンダル 室内 水陸両用 しゅーず 通気 ウォーキングシューズ 川 靴 海 メッシュ すりっぽん サボシューズ さぼ 夏 なつ オフィス カカト 踏める 2way SP2378 黒 ブラック/ブラック 26cm
3,680円 → 3,128円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
土踏まずデザインにより、様々なスポーツ後にリカバリーを促す定番の一足
通気ホールが風を通し、足を涼しく保つ「ワイルドトレイル AA1521（現行モデル）」
足首ストライプを足型によって自由に調整できるアウトドアサンダル
フローリングを傷つけにくい素材で、室内履きにも人気
足の自然な動きを妨げずフィットネスするスライドサンダル
カラー展開も豊富。定番のキッズ用サンダル（サイズ：13〜25cm）
その他のおすすめ商品
[クロックス] サンダル バヤバンド Bayaband クロッグ ユニセックス [クロックス]サンダル バヤバンド クロッグ ブラック 27.0 cm
6,655円 → 5,280円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[ビルケンシュトック] ARIZONA (アリゾナ) EVAサンダル 幅広 M.ANTHRACITE [ビルケンシュトック] 129421 ARIZONA (アリゾナ) サンダル EVA BLACK (ブラック) レギュラー (幅広) 42-約27.0cm
7,700円 → 6,930円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
クロックス メンズ レディース サンダル クラシック クロッグ モデル 軽量 crocs classic [並行輸入品] Classic クロックス クラシック サンダル [並行輸入品]
5,580円 → 4,880円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「Amoji（アモジ）」はこちら
→ Amazon スマイルSaleはこちら
買い物前にチェック！ポイントアップキャンペーン開催中
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、ポイント還元率がアップ。ドラッグストア・ホーム用品・ビューティー商品はさらにポイントアップでお得に。
→ ポイントアップキャンペーンのエントリーはこちら
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります