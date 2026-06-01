【あと2日】AmazonでAmoji（アモジ）の定番サンダルがセール価格に

Amazon スマイルSaleが2026年6月2日（火）まで開催中です。今回は、これからの季節に活躍するAmojiのシンプルなサンダルをご紹介。大人サイズからキッズサイズまで揃っているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

シンプルであわせやすい定番品「AM1702（現行モデル）」

近所などのお出かけにも、旅行への使用にも、水遊びにも適応

クッション性に優れた履き心地の「1521（現行モデル）」

かかとのストラップを調整でき、車の運転も可能

ソックスのような柔軟性と素足のような履き心地を実現

土踏まずデザインにより、様々なスポーツ後にリカバリーを促す定番の一足

通気ホールが風を通し、足を涼しく保つ「ワイルドトレイル AA1521（現行モデル）」

足首ストライプを足型によって自由に調整できるアウトドアサンダル

フローリングを傷つけにくい素材で、室内履きにも人気

足の自然な動きを妨げずフィットネスするスライドサンダル

カラー展開も豊富。定番のキッズ用サンダル（サイズ：13〜25cm）

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