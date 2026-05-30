THE SUPER FRUITが、最新曲「もちもちメンタルッ！」を本日配信リリースした。

2026年春に開催された5都市を巡るホールツアー＜THE SUPER FRUIT「ONE FLOWER HALL TOUR2026」＞が本日、宮城・仙台銀行ホールイズミティ21での公演をもって閉幕。ツアーのセミファイナル公演となる昨日には、新曲「もちもちメンタルッ！」を初披露したという。さらに、本日のファイナル公演でも披露し、集まったファン（フルファミ）と共にホールツアーの大団円を迎えた。

「もちもちメンタルッ！」の楽曲提供は、男女7人組のダンス&ボーカルグループ・GENICメンバーの小池竜暉で、「もちもち」というフレーズを連発しまくりのスパフルらしいユーモアたっぷりのポジティブ中毒ソングになっているという。

また、今回開催された＜ONE FLOWER TOUR＞では、メンバー1人1人の輝きと「7人で1つの花になる」というコンセプトを基に、さらにはファンであるフルファミも含めて、“1つの大きな花を咲かせる”ようなイメージ・テーマで公演を開催してきたという。そんな彼らが、8月22日にヒューリックホール東京にて＜ROCK! ROCK! FRUIT! 2026 - Heat Up Summer 真夏の情熱 -＞の開催を発表した。この一夜限りとなる公演では、“Rockでクールで情熱的な”スパフルをコンセプトに、＜ONE FLOWER＞とはまた違ったテーマのライブになるとのことだ。

そして、12月12日開催の自身最大規模となるワンマン公演＜THE SUPER FRUIT WORLD2026＞に向けて、約2年ぶりとなる47都道府県フリーライブ＜GO!GO!スパフル47都道府県フリーライブ全国行脚 - Road to 両国国技館 -＞も開催される。このフリーライブは7月18日より開催予定で、一部詳細が本日発表されたのでぜひチェックしていただきたい。

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◾️阿部隼大 コメント

◇「もちもちメンタルッ!」

曲全体を通してとてもキャッチーで、その中に僕たちが伝えたい自分らしさを大切にして欲しいというメッセージも込められている曲なのでたくさんの方に届いて欲しいです。そして歌っていて踊っていて楽しくなれる曲なのでこれからライブで披露していくのが楽しみです。

◇8/22のRRFワンマンへの意気込み

去年のRRFでは初めてタップダンスをしたりと新しい挑戦があり僕たちも新鮮な気持ちで取り組めたので今年も楽しみです！また進化した阿部隼大をお見せします。

◇ツアー終わって両国向けて47もあってのLIVEまわりについて

2年ぶりに47都道府県をまわれることが本当に嬉しくて、全国のフルファミと一緒に最高の夏にしたいと思ってます！そしてたくさんの方に僕たちを知っていただく機会になればなと思っています。そしてその勢いのまま両国も大成功に収めたいです！

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◾️堀内結流 コメント

「もちもちメンタルッ!」は中毒性がすごくあって聴くだけでポジティブな気持ちになれる曲で、「そんなに無理しなくていいんだ」って自然と思わせてくれます！何よりこのリズムがずっと頭から離れません…

そして！復活のRRF❗️いつもと違うスパフルが見れるし、みんな本当にバチかっこいいです!メンバーの違った顔も見れるので期待していてください！

ツアーを終えて、ここからは47都道府県フリーライブも始まります。両国に向けてもっともっと熱くなっていきます。まだまだ会える機会もたくさんあるので最高に濃い一年にしようねー！！

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◾️星野晴海 コメント

◇「もちもちメンタルッ!」

パワーワードでインパクトのあるポップなスパフルらしい1曲になっていると思います！！はる自身もこの曲を通して、「もちもちメンタルッ!」をみんなと一緒に身につけていきたいなと思います！

◇8/22のRRFワンマンへの意気込み

今年は夏にやるRRF！！

アッツアッツで盛り上がれるのが今からでも想像できてとてもワクワクします！！

◇ツアー終わって両国向けて47もあってのLIVEまわりについて

47都道府県フリーライブをやってから、地域の皆さんとの繋がりを感じるようになったので、今年2年ぶりにまわることで更に皆さんに親近感を感じて貰えるいい機会なのかなと思いますので、とっても楽しみです！

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◾️小田惟真 コメント

「もちもちメンタルッ!」はすごくキャッチーで、THE SUPER FRUITでは久々のジャンルだったので今年の夏には47都道府県フリーライブで全国を回るのですごく楽しみです！

そしてまたRRFが一夜限りで帰ってきたので、前回とは違うかっこよさをお届けできるように頑張ります！

アッツアッツで盛り上がれるのが今からでも想像できてとてもワクワクします！！

みなさんと一緒に楽しみたいです！

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◾️田倉暉久 コメント

◇「もちもちメンタルッ!」

この時代特有かもしれないですが、常に冷静でいなきゃいけない雰囲気などをどうしても感じてします。

そんな世の中に「もちもちメンタルッ!」という自由さを日本全国に届けられたらいいなと思います。

◇8/22のRRFワンマンへの意気込み

前回のRRFから期間は少し空きましたが、今回でさらに熱いLIVEをし、RRFを定期開催できるようにしたいですね。

精一杯暴れます。

◇ツアー終わって両国向けて47もあってのLIVEまわりについて

僕の誕生日である12/12に両国国技館でのワンマンライブを開催するという身に余る光栄を感じつつ、なにより貴重な土曜日を僕たちに割いてくれた皆様を全力で楽しませられるパフォーマンスをします！

その為に今夏の47都道府県からエンジン全開で突っ走ります！

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◾️松本勇輝 コメント

◇「もちもちメンタルッ!」

今回の「もちもちメンタルッ!」は、本当に最強のメンタルソングだなって思います。

僕自身も、この曲にたくさん背中を押してもらいました。

嬉しいも悲しいも、全部ひっくるめて“自分だけの味”になるんだって、この曲を通して感じました。

いつもと違う自分になった時こそ、「こんな自分もいるんだ」って楽しんでみる。

そうやって新しい自分と出会える曲でもあるなって思います。

あと、メンバーから“まつもち”って呼ばれることが多いので、「まつもちメンタルじゃん！」ってよく言われるんです（笑）

だから僕自身もまつもちメンタルとして、この曲が聴いてくださる皆さんにも重なって、それぞれの背中を押せる最強ソングになってくれたら嬉しいです。

◇8/22のRRFワンマンへの意気込み

RRF、またやってきましたね！

この日は、僕たちTHE SUPER FRUITの“いつもとは違う色”を存分に感じてもらえるライブになると思っています。

去年、フルファミのみんなと一緒に感じたロックを、また奏でられることが本当に嬉しいです。

前回とはまた違った体験や、新しいTHE SUPER FRUITの一面を届けられるんじゃないかなと思っています。ぜひ会場で、一緒に最大級のロックを感じましょ！！！

◇ツアー終わって両国向けて47もあってのLIVEまわりについて

ツアーでは煌びやかな花に包まれた世界の中で、フルファミのみんなと一緒に音楽を楽しむことができて、僕自身も本当に幸せな時間でした。

次はROCK ROCK FRUITさらに47都道府県ツアーも始まります。

その先には、今年の集大成となる両国国技館でのライブも待っています。

今から、これから待っている未来にすごく胸を膨らませています。

「今年もスパフルといてよかった」って思ってもらえる一年にしたいですし、僕も大好きなフルファミのみんなと一緒に素敵な日を過ごしたいです。

ぜひ皆さん今年も一緒に最大級に楽しみましょう！

僕たちも、夢の舞台に向けてたくさん準備していきます。

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◾️鈴木志音 コメント

◇「もちもちメンタルッ!」

新曲（もちもちメンタルッ！）が解禁されました！

こちらの楽曲は１回聴いたら必ずポジティブ思考になること間違いなしの中毒性たっぷりの楽曲となっています！歌詞にある

『ハートにぎゅっと詰めてお届けハピでポジティブが世界を救ってもちもちメンタルで笑顔になっちゃえっ!』というところがとても個人的に好きで日常で落ち込んだ時も

「もちもちメンタルッ!」でポジティブを手に入れちゃおうと思いました！

ポジティブな性格なぼくからしたら最高の楽曲です！

「もちもちメンタルッ!」を聴いて是非たくさんポジティブになってください！

◇8/22のRRFワンマンへの意気込み

RRF今年もやっちゃいます！！！

去年に引き続き大好評だったRRFワンマンライブを今年も開催するということで！！

とても嬉しいし、かなり気合いが入ってます！

いつものスパフルとはちょっと違う

ロックでかっこいい！クールなスパフルを見れる！そんなRRFなので是非楽しみにしていてください！

今年も一緒にROCKになろうぜ！！

◇ツアー終わって両国向けて47もあってのLIVEまわりについて

これからたくさんライブがあります！

47都道府県フリーライブも発表されましたね！

2年ぶりの開催！とても楽しみでです！

みなさんのお近くの会場にぜひ遊びに来てください！！

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◾️＜ROCK! ROCK! FRUIT! 2026 - Heat Up Summer 真夏の情熱 -＞ 日程：2026年8月22日（土）

時間：開場 15時30分 / 開演 16時00分

会場：ヒューリックホール 東京（https://hulic-theater.com/） ▼チケット販売について

席種：指定席／ファミリー指定席

料金：6,800円（税込）

※ドリンク代別途

※未就学児童はチケット不要、保護者1名につき未就学児1名まで膝上での観覧可能。（保護者と同時入場により入場可）。またお席が必要な場合はチケットが必要です。

※お一人様4枚まで

※12歳以下のお子様が必ず1名以上、且つ満18歳以上の大人が必ず1名以上同席していただくことが条件のお席となります。

※小学生は一人1枚チケットが必要です。公演日時点の年齢が有効です。

※未就学児童のお客様はチケットは不要です。保護者の方とご一緒にご観覧ください。

その場合、膝上鑑賞（席は1つ）となります。

※ファミリー席エリアでは、係員からお客様のご年齢をお伺いする場合がございます。

※ご来場の際は皆様でご一緒にご入場ください。別々でのご入場はできません。

※お子様の体調不良やいかなる理由がありましても、条件を満たさない場合はファミリー席チケットでのご入場、ご案内はできかねます。チケット代金の払い戻しも承れませんので、あらかじめご了承ください。 ＜FC先行＞

受付期間：5月30日（土）21時00分〜6月7日（日）23時59分まで

入金期間：6月10日（水）15時00分〜6月14日（日）23時00分まで

FC入会：https://subscription.app.c-rayon.com/app/furufami ＜SNS先行＞

受付期間：5月30日（土）21時00分〜6月8日（月）23時59分まで

入金期間：6月11日（木）15時00分〜6月14日（日）23時00分まで

受付URL：https://l-tike.com/supafuru/ ＜一般発売＞

受付期間：2026年7月25日（土）10時00分〜

ローチケ：https://l-tike.com/supafuru/

イープラス：https://eplus.jp/supafuru/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/thesuperfruit-t/

◾️＜天空の遊園地『THE SUPER FRUIT WORLD 2026 in 両国国技館』＞

公演日程：2026年12月12日（土）

会場：両国国技館

時間：開場16:00 / 開演17:00 ▼チケット

SNS先行URL：https://l-tike.com/supafuru/

SOLD OUT アリーナ席（プレミアム特典付） 14,500円

SOLD OUT アリーナ席 8800円

ファミリー席（升席＆プレミアム特典付） 14,500円

ファミリー席(枡席) 8,800円

スタンド席 7,800円

※全席指定席

※プレミアム特典付：”終演後のお見送り会”と”限定グッズ3点程度”付き / 規定枚数に達し次第終了

※年齢制限 : 未就学児童はチケット不要、膝上鑑賞可。（保護者と同時入場により入場可）。またお席が必要な場合はチケットが必要です。

※枚数制限：お一人様4枚まで

◾️＜GO!GO!スパフル47都道府県フリーライブ全国行脚 - Road to 両国国技館 -＞ 2026年7月18日（土）より開催

※詳細は随時発表

◾️＜つば男 FREE LIVE 2026 in 渋谷＞ 2026年6月6日(土) 開場 12:30 / 開演 13:00

会場：東京・渋谷ストリーム前 稲荷橋広場

出演：THE SUPER FRUIT / 世が世なら!!! / SHY

内容：LIVE＆特典会

＊特典会の情報は後日発表となる。