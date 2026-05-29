【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字を導き出そう！ ヒントはマッサージ
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、伝統的な衣服の構造、疲れを癒やす行為、そして現代の建築や道具の利便性を表すキーワードという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□と
か□□み
□□くてき
ヒント：着物を着たときに袖口の下側に垂れ下がる袋のような箇所。首の下の凝りを優しくほぐすマッサージ。そして、公共施設や広場などで、いろいろな用途に対応できるように設計されている状態を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「たも」を入れると、次のようになります。
たもと（袂）
かたもみ（肩もみ）
たもくてき（多目的）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日本の風情を感じさせる衣装の部位から、体をいたわる動作、さらには暮らしの利便性を高めるスペースの概念までを網羅しました。共通する「たも」という響きが、衣服の優美なディテールの描写、日常における癒しのしぐさ、多様な社会のニーズを支える機能的な表現を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、伝統的な衣服の構造、疲れを癒やす行為、そして現代の建築や道具の利便性を表すキーワードという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□と
か□□み
□□くてき
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正解：たも正解は「たも」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たも」を入れると、次のようになります。
たもと（袂）
かたもみ（肩もみ）
たもくてき（多目的）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日本の風情を感じさせる衣装の部位から、体をいたわる動作、さらには暮らしの利便性を高めるスペースの概念までを網羅しました。共通する「たも」という響きが、衣服の優美なディテールの描写、日常における癒しのしぐさ、多様な社会のニーズを支える機能的な表現を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)