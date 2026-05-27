µð¿Í¡¦°¤ÉôÁ°´ÆÆÄÂáÊá¤Ç»ùÁê¤È·Ù»¡ÂÐ±þ¤¬¥ä¥ê¶Ì¡¡ÀìÌç²È¤Ï·Ù¾â¡ÖÂÅÅöÀÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õÁ°´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤¬Ë½¹ÔÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡Ê¸å¤Ë¼áÊü¡Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¾ÇÅÀ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤È·Ù»ëÄ£¤ÎÂÐ±þ¤À¡£°¤ÉôÁ°´ÆÆÄ¤Î¼«Âð¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ë»ùÁê¡¢Ë¡Î§¤ÎÀìÌç²È¤Ë¸«²ò¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡½¡½¡£
¡¡µð¿Í¤ÎÈ¯É½¤äÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°¤ÉôÁ°´ÆÆÄ¤Ï£²£µÆü¸á¸å£¶»þ¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¼«Âð¤ÇÄ¹½÷¡Ê£±£¸¡Ë¤È¼¡½÷¡Ê£±£µ¡Ë¤Î¥±¥ó¥«¤ËÂÐ¤·¡ÖÀÅ¤«¤Ë¤·¤í¡×¤ÈÃí°Õ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸À¤¤ÊÖ¤µ¤ì¤ÆÄ¹½÷¤Î¶»¤°¤é¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÅÝ¤¹¤Ê¤É¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤ÏÂÐÏÃ·¿£Á£É¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¡×¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¡¢¤½¤Î²óÅú¤ò¼õ¤±¤Æ»ùÁê¤ØÏ¢Íí¡£»ùÁê¤ÏÆ±£·»þ£±£°Ê¬¤´¤í¡¢£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤·¡¢°¤ÉôÁ°´ÆÆÄ¤Ï·Ù»ëÄ£½ð°÷¤ËË½¹ÔÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¡¢Íâ£²£¶ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£Ä¹½÷¤Ë¥±¥¬¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°¤ÉôÁ°´ÆÆÄ¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¥«¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢²áµî¤Ë²ÈÂ²¤«¤é·Ù»ëÄ£¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹½÷¤Ï£²£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿°¤ÉôÁ°´ÆÆÄ¤Î¼Õºá²ñ¸«¤Ë¼ê»æ¤ò´ó¤»¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Î¿¦°÷¤ËÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿»ä¼«¿È¤Î°Õ¸þ¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¡¡½ÂÃ«¶è¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ë»ùÁêÃ´Åö¼Ô¤Ï¸ÄÊÌ»ö°Æ¤Ë¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤º¡¢¼èºà¼ÁÌä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤¿¾å¤ÇÂÐ±þ¡£¤½¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÌë´Ö¡×ÂÓ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸á¸å£µ»þ£´£µÊ¬°Ê¹ß¤ÏÅö³º»ùÁê¤«¤é°ÑÂ÷¤µ¤ì¤¿»ö¶È¼Ô¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë»ùÁêµÔÂÔÂÐ±þ¥À¥¤¥ä¥ë¡Ö£±£¸£¹¡Ê¤¤¤Á¤Ï¤ä¤¯¡Ë¡×¤ÇÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¡¢»ö¶È¼Ô¤¬»ö°Æ¤Ë¶ÛµÞÀ¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼«¤é£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤ê¡¢ÁêÃÌ¼Ô¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂè»°¼Ô¤Ë£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤òÂ¥¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£»ö¶È¼Ô¤¬¶ÛµÞÀ¤¬Äã¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤À»ùÁê¤¬²þ¤á¤ÆÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤Î±¿ÍÑ¤ËºÙ¤«¤Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤ÇÂÐ±þ¡£»ùÁê¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢°ÑÂ÷Àè¤Î»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´¡×¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤«¤é¤¤Á¤ó¤È¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ç¥£¡¼¥ìË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÄ¹°æ·ò°ìÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢º£²ó¡¢»ùÁê¤¬£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç¤²¤µ¤À¤È¤¹¤ë£Ó£Î£Ó¤Î»ØÅ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ùÁê¤Ï£±£¸ºÐÌ¤Ëþ¤Î»ùÆ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹½÷¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÁêÃÌ»þ¤Î¾õ¶·¤«¤é¶ÛµÞÀ¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ»þ¤ËÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ê¤É¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢ÂÐ±þ¤ÎÂÅÅöÀ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸«¼é¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¡£
¡¡Ä¹½÷¤Ï»ùÁê¤Î£±£±£°ÈÖÄÌÊó¡¢·Ù»ëÄ£¤ÎÂáÊá¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤¬ÂáÊá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö·Ù»¡¤¬¸½¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿ºÝ¤Î¾õ¶·¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÅÅö¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢°¤ÉôÁ°´ÆÆÄ¤¬¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Æ¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤ÏµñÈÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÄ¹½÷¤¬´í¸±¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¾õ¶·¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢³ÖÎ¥¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂáÊá¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°¤ÉôÁ°´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë·º»ö½èÊ¬¤È¤·¤Æ¡Ö¸¡»¡´±¤ØÁ÷Ã×¤·¤Ê¤¤Èùºá½èÊ¬¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ñÎàÁ÷¸¡¸å¤ËÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÂáÊá¸å¤Ë¼áÊü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¿ÈÂÎ¹´Â«¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÉ¬Í×À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄ¹½÷¤Î¼ê»æ¤«¤é¤¹¤ë¤È½èÈ³¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£