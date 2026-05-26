トヨタやホンダにすら迫る《中国メーカーの脅威》…三菱商事ら総合商社と共闘する”反撃シナリオ”に投資家が期待するワケ

日本にとって中国勢は脅威

世界市場で急速にシェアを拡大し、輸出台数でもトップに躍り出た中国自動車メーカーの躍進が止まらない。対照的に日米欧の先進国メーカーは苦戦を強いられている。

かつて中国市場で首位に君臨していた独VW（フォルクスワーゲン）はBYDにその座を奪われ、世界販売でもトヨタの後塵を拝し続けている。

強い危機感を抱くフォルクスワーゲンは、中国での販売店を倍増させる大量出店戦略を発表した。かつて技術を「指導する立場」だった先進国と中国の力関係は、いまや中国の先進技術を「仰ぐ立場」へと完全に逆転しつつある。

前編記事〈苦境のフォルクスワーゲンが「中国で突然の大量出店」…中国勢との立場逆転で元王者に焦りか〉では、こうした状況を詳しく解説している。

日本にとっても、中国自動車産業の急成長は重大な脅威だ。これまで、わが国の自動車メーカーがトップシェアを維持してきたアセアン新興国地域でも、中国勢は急速にシェアを伸ばし始めた。

日本の牙城を崩す中国勢

タイの自動車市場の変化は象徴的だ。2010年代、トヨタやホンダ、いすゞなどを中心に、わが国の自動車メーカーは9割近いシェアを確保した。

それが昨年、7割を下回る水準に落ち込んだようだ。一方、中国車のシェアは20％程度まで急上昇したとみられる。さらにEV市場における中国勢のシェアは約80％に達する一方、日本車は1％程度にすぎないのが現状だ。

さらに、日本車がトップシェアを獲得した、オーストラリアでも中国ブランドのシェアは急上昇した。本年2月の新車販売のうち、中国製は2万2300台で市場シェアは約25％に上昇した。

1998年以来首位を維持した日本車は、2位に転落した。オーストラリアには国内資本の自動車メーカーが事実上存在しない。広大な国土を持つ同国でのシェア上昇は、価格と性能の両面で中国車の評価が高まったことを示唆する。

そうした厳しい状況下、健闘しているのはトヨタそしてスズキだ。

近年、アセアン地域でスズキは生産拠点を閉鎖し、インドの事業運営体制を拡張する方針を明確化した。

トップシェアを誇る市場で価格を抑えたEVも投入し、全方位で自動車の設計、開発、生産を行っている。さらに、スズキはアフリカ市場の開拓に向けた取り組みも加速させている。アフリカ市場でのスズキの事業戦略は、他社にも参考になる点が多いとの指摘もある。

スズキはインドからの輸出に加え、ガーナにも生産拠点を構えている。それにより、日本製と同等の品質の車両を、中国勢と同等の価格水準で供給する体制を築いた。また、トヨタグループのネットワークを活用し、アフリカ全土54カ国をカバーする事業運営体制を迅速に構築した。

この点は、中国勢の戦略と異なる。中国の奇瑞汽車などは自力で販売店を開拓し、シェアを伸ばしている。

総合商社と共闘の可能性も

今後、世界市場での自動車メーカーのシェア争いは、一段と激化するだろう。生き残りをかけて、わが国の自動車関連企業は、国内でHVなどの製造技術をさらに高め、海外展開を加速させる戦略を取ることになるはずだ。また、SDV、電動車の開発能力の引き上げに向け、内外自動車企業との連携や経営統合など、業界再編も加速することが予想される。

中国以外の自動車関連企業にとって、電動車のモーターなどに必要な希土類（レアアース）の調達リスクの分散も重要課題だ。

わが国の自動車メーカーの選択肢の一つになるのは、国内総合商社との連携強化だろう。調達先の分散などで中国への依存を引き下げ、調達が途切れないようにする。そのために、日本の総合商社の機能に注目する投資家は多い。

一例に、豊田通商は採掘、精製、リサイクル、再供給の供給網の構築に取り組むという特異な事業戦略を推進している。

昨年、インドの国営レアアース企業のIRELは国内供給を優先するため、一時的に対日輸出を停止した。調達リスクの分散は、急務だ。

そうした変化に、三菱商事・三菱マテリアルなども商機を見出しているようだ。米国、豪州、アフリカなどにおける重希土類の採掘、精錬プロジェクトに日本の総合商社が出資するケースは増えるだろう。それは、自動車メーカーの事業運営にも影響する可能性が高い。

近年、自動車の電動化やソフトウェア化で、中国勢はシェアを拡大させた。わが国には、中国のCATLや米中のIT先端企業と競合できる企業は見当たらない。

ただ、日本には総合商社という独自の事業形態がある。HV技術を持つ自動車企業と総合商社の連携は、新興国などの需要を取り込む重要な選択肢の一つになりうる。これまで以上に、自動車メーカーと異業種の合従連衡は増加すると予想される。その意味は、決して小さくはないはずだ。

----

【さらに読む】〈宇宙開発に出遅れた日本で大化けするかもしれない「繊維メーカーの名前」…市場規模は驚愕の175兆円に〉もあわせてお読みください。

【さらに読む】宇宙開発に出遅れた日本で大化けするかもしれない「繊維メーカーの名前」…市場規模は驚愕の175兆円に