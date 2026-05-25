

M!LK

5人組ダンスボーカルグループ・M!LK「好きすぎて滅！」のミュージックビデオが１億回再生を突破した。ミュージックビデオでの1億回突破は自身初の快挙となる。

【動画】１億回再生を突破したM!LK「好きすぎて滅！」MV

「好きすぎて滅！」は、2025年10月27日にデジタル配信限定リリースされ、2026年2月16日付オリコン週間ストリーミングランキングにて自身初の1億回ストリーミングを突破、その後2月18日に両A面シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」としてリリースされた。

リリース直後から、「マジ ぎゅんぎゅんぎゅん 好きすぎて滅！」という印象的な歌詞とキャッチーな振り付けが瞬く間にSNSで拡散され、TikTokをはじめとするプラットフォームで、ダンス投稿がトレンドに。TikTok音楽チャートTOP50 9週連続・YouTube週間ミュージックビデオランキングでも9週連続通算11度目の1位を記録し、リリースから約半年経った現在もSNS総再生回数48億回を突破するなど、SNSでも話題を呼び続けている。

また、「好きすぎて滅！」、「爆裂愛してる」、「アイドルパワー」の3曲は、4月27日付オリコンデイリーストリーミングランキングにて1位から3位を記録し、トップ3を独占する快挙を成し遂げた。

M!LKは現在「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」4月から8月までの５カ月間、ほぼ毎月新曲5曲をリリースするプロジェクトを進行中。