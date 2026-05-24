『名探偵コナン』×『名探偵プリキュア！』特別コラボエピソードが5月31日＆6月6日放送
アニメ『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）と、アニメ『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週土曜18時）の特別コラボエピソードが放送されることが決定した。5月31日放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナンが、6月6日放送の『名探偵コナン』にキュアアンサーがそれぞれ登場する。あわせて、コラボビジュアルも解禁された。
【写真】「コナン」＆「プリキュア」コラボエピソードより場面カット解禁
1996年に放送を開始し、今年でテレビアニメ放送30周年を迎える『名探偵コナン』と、2004年に放送を開始した日曜朝の人気アニメ「プリキュアシリーズ」第23弾『名探偵プリキュア！』。放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた奇跡の名探偵コラボが実現することになった。
5月31日放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナンが、6月6日放送の『名探偵コナン』にキュアアンサーが登場する。今回限りのスペシャルな“名探偵コラボ”となる。
あわせて、スペシャルコラボビジュアルも解禁。『名探偵コナン』の江戸川コナンと『名探偵プリキュア！』のキュアアンサーの2人が、背中合わせで探偵ポーズを決める奇跡のコラボビジュアルとなっている。
さらに、コラボグッズの展開も決定。今回だけの特別なグッズラインナップにも注目だ。
特別コラボエピソード『名探偵プリキュア！』はABCテレビ・テレビ朝日系にて5月31日8時30分、『名探偵コナン』は読売テレビ・日本テレビ系にて6月6日18時より放送。
1996年に放送を開始し、今年でテレビアニメ放送30周年を迎える『名探偵コナン』と、2004年に放送を開始した日曜朝の人気アニメ「プリキュアシリーズ」第23弾『名探偵プリキュア！』。放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた奇跡の名探偵コラボが実現することになった。
5月31日放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナンが、6月6日放送の『名探偵コナン』にキュアアンサーが登場する。今回限りのスペシャルな“名探偵コラボ”となる。
あわせて、スペシャルコラボビジュアルも解禁。『名探偵コナン』の江戸川コナンと『名探偵プリキュア！』のキュアアンサーの2人が、背中合わせで探偵ポーズを決める奇跡のコラボビジュアルとなっている。
さらに、コラボグッズの展開も決定。今回だけの特別なグッズラインナップにも注目だ。
特別コラボエピソード『名探偵プリキュア！』はABCテレビ・テレビ朝日系にて5月31日8時30分、『名探偵コナン』は読売テレビ・日本テレビ系にて6月6日18時より放送。