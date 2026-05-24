２４日の巨人戦（東京ド）に先発する阪神・才木浩人投手（２７）が２３日、攻めの投球で勝利を呼び込むと誓った。登板前日は東京ドームで最終調整。本塁打の出やすい環境でも気後れはなく「一発はしょうがないぐらいの気持ちで、どんどんゾーンで勝負していった方がいいかなと思う」と臆することなく相手打者に挑んでいく。

前回１７日の広島戦（甲子園）では７回１失点の力投も２敗目。ただ９奪三振で持ち味を示す場面もあった。ここまで６６奪三振はリーグ最多。「しっかり狙える時は狙いたいなと思います。追い込んでから三振を狙いに行く時は、一発で決められるように」と、球数を少なくすることも念頭に置きながら腕を振る。

巨人戦は今季２試合で１勝０敗。３日の登板では７回１１奪三振で無失点の好投を示した。同戦は七回コールドとなったため、完封勝利を挙げた。右腕は現在、巨人戦８連勝中。小林繁らに並ぶ球団タイ記録で、９連勝なら球団新記録になる。「しっかり自分のベストが出せるようなピッチングができたらいいかなと思います」と才木。“Ｇキラー”ぶりを披露し、今季５勝目をつかみ取る。