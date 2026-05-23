西武は上田大河がプロ初勝利、鷹は小久保監督が通算200勝

23日にパーソル パ・リーグ公式戦3試合が行われた。ロッテが楽天モバイル最強パーク宮城で楽天に7-6で大逆転勝利を飾った。先発の西野勇士投手は5回1/3を6失点と崩れたが、2-6で迎えた9回に小川龍成内野手、友杉篤輝内野手の適時打などで同点に追いつき、西川史礁外野手の適時打で勝ち越した。楽天は先発の早川隆久投手が7回2失点と好投し、村林一輝内野手が3打点を挙げる活躍を見せたが、3番手の藤平尚真投手がリードを守りきれなかった。

西武がベルーナドームでオリックスに4-1で勝利。2回にアレクサンダー・カナリオ外野手の適時打で先制した。先発の佐藤爽投手は打球直撃のアクシデントに耐えて5回途中1失点と粘り、後を継いだ上田大河投手がプロ初勝利をマーク。オリックスは先発の高島泰都投手が4回途中2失点で降板し、打線も10安打を放ちながら1得点に終わった。宗佑磨内野手が3安打を記録し7試合連続安打と好調を維持している。

敗れたオリックスは、先発の高島泰都投手が4回途中74球9安打1四球4奪三振2失点（自責点1）という投球内容。打線は10安打も、好機であと一本が出なかった。宗佑磨内野手は、3安打で7試合連続安打と好調をキープ。内藤鵬内野手は2年ぶりの1軍出場で今季初安打をマークしている。

ソフトバンクがみずほPayPayドームで日本ハムに11-1で大勝し、小久保裕紀監督が通算200勝を達成した。先発の松本晴投手が5回1失点で3勝目。打線は1点を追う3回に近藤健介外野手、柳田悠岐外野手、山本祐大捕手の適時打で一挙逆転し、計16安打11得点と猛打を振るった。日本ハムは先発の細野晴希投手が3回4失点で早期降板となり、フランミル・レイエス外野手が3安打を放つも及ばなかった。（Full-Count編集部）