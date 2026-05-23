ジャイアンツ戦で3打点の活躍

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が22日（日本時間23日）、敵地でのマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場。3点適時二塁打を放つなど、1安打2四死球3打点の活躍で勝利に貢献した。試合後、取材に対応した村上は、大谷翔平投手（ドジャース）以来、日本人選手2人目となるホームランダービー出場への思いを明かした。

リーグトップの17本塁打を放っている村上に、記者からオールスター戦の恒例イベントとなっているホームランダービーについて質問が飛んだ。村上は「それまでにしっかり結果を残せるように。シーズンを通して残せるようにとは思っています」と答え、初めて迎えるメジャー球宴を見据えた。

この日は本塁打こそ出なかったが、満塁の場面で走者一層の二塁打を放つなど勝負強さを発揮。36打点となり、リーグ2位タイに浮上した。また、メジャー初の死球を受けるなど、3度出塁。節目の50試合を終えて、打率.246、17本塁打、36打点、OPS.941。メジャートップクラスの数値を残しているだけに、1年目でのホームランダービー出場も決して夢物語ではなさそうだ。（Full-Count編集部）