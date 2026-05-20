マラーの1号などで大量リードしたが…

■阪神 ー 中日（20日・甲子園）

中日は20日、甲子園の阪神戦に臨んだ。一時は7点リードと圧勝ムードが漂っていたが、徐々に反撃を許し、8回に同点に追い付かれた。ベンチでは井上一樹監督も失意の表情を浮かべた。

まさか、まさかの展開だ。初回に先制し、2回には山本の3ランでリードを広げた。投げては先発のマラーが5回まで無失点に抑え、6回には自らのバットで来日1号2ランを放った。7回にはボスラーの適時打でダメ押し……かと思われた。しかし、試合終盤に崩れる。

マラーは7回、2人の走者を出すも2死としたが、熊谷に繋がれて満塁のピンチ。坂本に中前2点打を浴びて降板すると、代わった藤嶋が嶋村に右前打を許した。打者1人で齋藤にスイッチするも、勢いが止まらない。中野にも中前に運ばれて3点差に迫られた。

8回から清水がマウンドへ。連打で1死満塁のピンチを招き、2死とするも、またも坂本に適時打を浴びて1点差。木浪にも中前に運ばれてついに同点となった。甲子園は大歓声に包まれたが、中日ナインの表情は曇っていた。（Full-Count編集部）