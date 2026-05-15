佐久間大介、ごっそり髪の毛ショットに「ここここ怖いwwww」「結構切ってそうでやば」の声！
Snow Manの佐久間大介さんは5月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。手のひらにごっそり乗った髪の毛の写真を公開したところ、ファンがざわついています。
【写真】佐久間大介のごっそり髪の毛ショット
コメントでは「ありゃついに切ったの？！」「なんだろ？って思ったんだけど、髪の毛だ！」「ここここここ怖いwwww」「結構切ってそうでやば」「めっちゃ強いじゃん！！ww」「一瞬手の平が真っ赤になったのかと思って焦ったよ」「佐久間さんの毛玉笑」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】佐久間大介のごっそり髪の毛ショット
「ありゃついに切ったの？！」佐久間大介さんは「俺の螺旋丸ピンク色だった」とつづり、1枚の写真を投稿。手のひらの上にごっそりと集めた髪の毛が丸く盛られており、まるで漫画『NARUTO -ナルト-』（集英社）に登場する忍術「螺旋丸」のような見た目になっています。佐久間さんのユニークな発想が光る1枚です。
「やせすぎです」たびたびXでオフショットやプライベートショットを投稿をしている佐久間さん。4月5日には「#マテムり で話してたやつで、この間台湾行った時サウナで測ったやつ」とつづり、体重計の数字を公開しました。ファンからは「やせすぎです」「あんなに筋肉あってこんなに軽いの？」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)