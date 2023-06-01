【Amazon：Goncliff RCカー セール】 開催期間：5月15日0時～5月18日23時59分

RCカー「CV-E700」

Amazonにて、Goncliffのラジコン（RC）カーがセール価格で販売されている。期間は5月18日23時59分まで。

期間中、本格的なジープタイプのRCカー「CV-E700」や四輪駆動の水陸両用RCカー「CV-B900」、360度回転するアクロバティックRCカー「CV-C700」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

RCカー「CV-E700」

本格的なジープタイプの1/16スケールRCカー。エンジン始動音、走行音などリアルなサウンドが楽しめるほか、ヘッドライト＆テールライトのカラフルLEDライトが点灯する。また、専用タンクに水を入れるだけで、本物のような噴霧（ミスト）を再現できる。2.4GHzリモコンと充電式バッテリー2個が付属する。

RCカー「CV-B900」

大きな四輪で駆動する水陸両用ラジコンカー。本格的な防水設計と、四輪駆動（4WD）、高グリップタイヤにより、あらゆる地形を走行できる。フロントの目型LEDとホイール内蔵LEDが、走行中に鮮やかに点灯する。2.4GHz防水リモコンで35メートル離れた場所からでも操作できる。

RCカー「CV-C700」

360度その場スピンやロール転回が可能。転倒してもすぐに逆面で走行を再開する「両面走行機能」でアクロバティックな動きが何度でも楽しめる。内蔵されたLEDライトと、音楽とシンクロして動くスタントプレイで、あらゆるシーンで楽しめる。