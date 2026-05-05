【PEANUTS】E-COMEGROUPよりピグメントトートバッグが登場！
イーカムグループより、人気コミック『PEANUTS（ピーナッツ）』デザインの「ピグメントトートバッグ」を3月中旬より発売された。
『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
そんな『PEANUTS』に登場するスヌーピーやチャーリー・ブラウンたちの日常を、ヴィンテージ感漂うピグメント加工で表現。古着のようなこなれた風合いが、大人のカジュアルスタイルに馴染む。
しっかりとした生地感でA4サイズも収納可能。全4種のデザインで、通勤・通学から休日のお出かけまで幅広く活躍します。使うほどに味わいが増す、スヌーピーと仲間たちの新作バッグをぜひチェックしてほしい。
＞＞＞ピグメントトートバッグをチェック！（写真2点）
『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
しっかりとした生地感でA4サイズも収納可能。全4種のデザインで、通勤・通学から休日のお出かけまで幅広く活躍します。使うほどに味わいが増す、スヌーピーと仲間たちの新作バッグをぜひチェックしてほしい。
＞＞＞ピグメントトートバッグをチェック！（写真2点）
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優