ËÌÀî·Ê»Ò¡¡É×DAIGO¤È¤Î·ëº§·è¤á¼ê¡Ö²¹¤«¤¤¿Í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬£³ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢É×£Ä£Á£É£Ç£Ï¤È¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï£²£°£±£¶Ç¯¤Ë£Ä£Á£É£Ç£Ï¤È·ëº§¤·¡¢£²»ù¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£¸½ºß¤Ï£µºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È£²ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡££±½µ´ÖÃ±°Ì¤Ç¿©»ö¤Î¸¥Î©¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ËÌÀî¤À¤¬¡ÖÉ×¤âÎÁÍý¤¬¹¥¤¤À¤«¤é£²¿Í¤Ç¿©°é¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¡£
£Ä£Á£É£Ç£Ï¤È¤Î·ëº§¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¬¤º¤Ã¤È»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸µ¡¹¤Î²ÈÂ²¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡£²¹¤«¤¤¿Í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹½÷¤Ï¸ÄÀÅª¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÀ³Ê¤Ê¤è¤¦¤ÇËÌÀî¤Ï¡ÖÆü¡¹»î¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÊÉ¤È¤«¤Þ¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÌ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ£Ä£Á£É£Ç£Ï¤ÏÅÜ¤é¤º¤Ë¡Ö²èÇì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÌÀî¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦É×¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£