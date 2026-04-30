「OpenAIは新規ユーザー数と売上高に関する目標を達成できなかった」との指摘をOpenAIが「典型的な釣り記事」と一蹴

「OpenAIは新規ユーザー数と売上高に関する目標を達成できなかった」との指摘をOpenAIが「典型的な釣り記事」と一蹴