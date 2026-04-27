【義母「ウナギ弁当あげない！」】息子夫婦に何が？既読つかないメッセージ＜第14話＞#4コマ母道場
お嫁さんとお義母さんとの関係性は、なかなか難しいもの。決して正解はありませんが、お義母さんがお嫁さんを「よそのご家庭のお嬢さん」という認識で見ることができないと、こじれる可能性が大きくなります。今回はおすそ分けが大好きなお義母さんのお話です。はたしてそこに見え隠れする本心とは……？
第14話 既読にならない……【義母の気持ち】
【編集部コメント】
お義母さん……。「嫌がらせかもって思われちゃう」なんて慌てて取り繕っても、シホさんにはすべて見抜かれていたみたいですよ。ウナギ弁当の一件があった以上、シホさんは二度とお義母さんの便利屋に戻ることはないのでしょう。ずっと既読にならないなんて、アカウントもすでにブロックされているんじゃないでしょうか？ シホさんに対して無神経なことをしたと気が付いていない様子のお義母さん。どうかこれからはシホさんに直接連絡するのではなく、ご自身の息子さんとうまく連携していってくださいね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
第14話 既読にならない……【義母の気持ち】
【編集部コメント】
お義母さん……。「嫌がらせかもって思われちゃう」なんて慌てて取り繕っても、シホさんにはすべて見抜かれていたみたいですよ。ウナギ弁当の一件があった以上、シホさんは二度とお義母さんの便利屋に戻ることはないのでしょう。ずっと既読にならないなんて、アカウントもすでにブロックされているんじゃないでしょうか？ シホさんに対して無神経なことをしたと気が付いていない様子のお義母さん。どうかこれからはシホさんに直接連絡するのではなく、ご自身の息子さんとうまく連携していってくださいね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子